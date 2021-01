Todo sobre las nuevas restricciones en Galicia / El toque de queda se adelanta a las 22.00 horas | La hostelería cierra a las 18.00 | Los comercios a las 21.30 | Las siete ciudades están cerradas perimetralmente de forma individual | Todos los concellos se dividen en los dos niveles más altos, 60 están en el máximo

Medidas comunes para toda Galicia

-El toque de queda se adelanta a las 22.00 horas hasta las 6.00 de la madrugada. -La hostelería cerrará a las 18.00 horas.

¿Qué concellos estarán sometidos a las máximas restricciones?



En total son 60 ayuntamientos en los que vive el 47 % de la población gallega. 33 tienen más de 10.000 habitantes y 27 menos.

En la provincia de A Coruña A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Carballo, Santiago de Compostela, Ames, Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene, Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo, Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal, Melide, Oroso, Trazo y Val do Dubra.

En la provincia de Lugo Vilalba, Viveiro y Xove.En la provincia de Ourense Ourense, Barbadás, Carballiño, Verín, Allariz, Monterrei y Xinzo de Limia.

En la provincia de Pontevedra A Estrada, Poio, Bueu, Moaña, Baiona, Ponteareas, Redondela, A Guarda, Tomiño, Tui, Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Valga, Pontecesures, Caldas de Reis, Oia, Cuntis, O Rosal y Salvaterra do Miño. ****

Las ciudades de Pontevedra, Vigo y Lugo estarán en el nivel medio-alto de restricciones aunque sí que quedarán cerradas perimetralmente.

Galicia permanecerá cerrada todo el mes de enero, sobre todo, para evitar al máximo el tránsito con Portugal debido a la complicada situación epidemiológica del país vecino.

Sin paños calientes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha comparecido este mediodía para pedir un nuevo esfuerzo a los gallegos porque la tercera ola, de no tomarse medidas, podría colapsar los hospitales gallegos. «Se non facemos nada o pico da pandemia produciríase a finais de febreiro e a ocupación hospitalaria podería chegar aos niveis do pico máximo, marcado en abril. Se actuamos, podemos adiantar o pico a final de xaneiro ou primeira semana de febreiro», apuntó.Feijoo admitió que las restricciones tienen «efectos durísimos» para determinados sectores y familias. Todas las medidas entrarán en vigor en la medianoche del jueves al viernes y estarán vigentes, como mínimo, durante todo el mes de enero.Con carácter general Galicia queda dividida en dos, con 60 concellos que agrupan al 47 % de la población en el máximo nivel de restricciones y el resto en el nivel medio-alto.En los concellos en el nivel máximo de restricciones solo podrán servir los bares, restaurantes o cafeterías que tengan terraza, ya que se decreta el cierre interior de los locales. Todos podrán preparar comida para llevar.El servicio a domicilio estará operativo hasta las 00.00 horas y en el caso de «take away», comida para llevar y recoger en local, podrá hacerse hasta las 21.30.-El cierre de los comercios se adelanta a las 21.30 horas. Se mantiene el aforo del 50 %.-Reuniones públicas y privadas limitadas a cuatro personas no convivientes, aunque la principal recomendación de la Xunta es restringir al máximo la interacción social y que los encuentros queden limitados únicamente a la unidad de convivencia.-Solo lo esencial. Desde el Gobierno gallego se hizo un llamamiento para que todo el mundo haga exclusivamente lo estrictamente necesario: atención médica, colegio, trabajo (telemático siempre que sea posible), cuidado de mayores y menores y compras de los enseres indispensables.-Las visitas hospitalarias se circunscriben en todas las áreas sanitarias a una persona por paciente salvo casos excepcionales.-Los concellos pasan a dividirse en los dos niveles más altos de restricciones.– Las siete grandes ciudades quedan cerradas perimetralmente de forma individual al igual que todos los ayuntamientos que se encuentren en el nivel máximo. No habrá almendras perimetrales con concellos limítrofes como hasta ahora.– Actividades deportivas no federadas: grupos de un máximo de cuatro personas no convivientes y sin superar el aforo del 50 %.-Cines y auditorios. Sentados, con la distancia de seguridad y un límite máximo de 250 personas en espacios cerrados y 500 al aire libre.Tienen una incidencia acumulada en los úlimos 14 días de 250 casos por cada 100.000 habitantes o se aproximan peligrosamente a esa cifra.Son los siguientes:– Movilidad limitada a cada concello. Nadie podrá entrar ni salir de su ayuntamiento excepto por causas justificadas como sanitarias, laborales o cuidado de mayores y menores.Además, se incluye otra novedad, quedan eliminadas las almendras o agrupaciones de municipios del tipo Ourense-Barbadás, que regían hasta ahora.. Los que tengan terraza, podrán abrirla pero con un aforo máximo del 50 % y con cierre a las 18.00, excepto para entrega a domicilio que estará operativa hasta las doce de la noche. En el caso de «take away», comida para llevar y recoger en local, podrá hacerse hasta las 21.30 siguiendo el horario comercial.Las zonas comunes solo serán usadas para cuestiones de tránsito y la hostelería estará cerrada ya que se considera interior..¿Cuáles son las medidas propias para los concellos en nivel medio-alto de restricciones?con las mismas restricciones, es decir, no hay cierre perimetral.La única excepción aquí se corresponde con las ciudades de Pontevedra, Vigo y Lugo que, a pesar de estar sometidas a las medidas del nivel medio-alto, sí que estarán cerradas perimetralmente.Las reuniones en toda Galicia quedan limitadas por ley a un máximo de cuatro personas no convivientes en todos los ámbitos, es decir, tanto en las casas como en la calle o en los bares.La Xunta señala que no deberán reunirse personas que no vivan juntas a partir de las 18.00 horas en los domicilios.Feijoo insistió una y otra vez en no autoengañarse: los domicilios no pueden sustituir a los bares.«A unidade familiar é o único lugar seguro», dijo.Las medidas entrarán en vigor este viernes y estarán vigentes, por lo menos, durante todo el mes de enero.Se mantiene, como ya estaba anunciado.¿Cuáles son los motivos justificados por los que puedo salir de un concello cerrado perimetralmente?1. Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad. 2. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.3. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.4. Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. 5. Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado. 6. Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 7. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.8. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente justificada. 9. Reposición en gasolineras o estaciones de servicio cuando resulte imprescindible.



https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/01/13/sobre-nuevas-restricciones-galicia/00031610538404483871842.htm