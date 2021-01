MÁXIMA DIFUSIÓN: Micromanual de la contracensura

1. Si quieres castigar a Twitter, bloquea a las cuentas de los tuits promocionados. Antes de eso, responde en ese tuit en cuestión, declarando la razón del bloqueo. De esa forma no solo perjudicáis sus ingresos sino que crea alarma en anunciantes.

Un ejemplo de respuesta al tuit promocionado:

“Os bloqueo por financiar a Twitter, una empresa que censura mensajes y usuarios por motivos ideológicos.”

“I block you for financing Twitter, a company that censors messages and users for ideological reasons.”

2. Usa otro buscador como

@DuckDuckGo.

Google, desde 2018, tiene listas negras y filtra las búsquedas por cuestiones políticas. La forma más fácil es instalar el navegador

@brave, que te preguntará que buscador usar. Brave, además, respeta la privacidad o bloqueo de anuncios.

3.Facebook, que aplica censura en su red social, ha cambiado sus condiciones de privacidad de Whatsapp. Tenéis como alternativa

@telegram

(para móviles, tablets y ordenador), que ha alcanzado 500 millones de usuarios. Otra alternativa es

@signalapp

4. Algunos youtubers suben sus vídeos a plataformas alternativas como

@LBRYcom

,

@rumblevideo

o

@bitchute

. Cuando sea posible, ved sus vídeos en esas plataformas alternativas en vez de Youtube. Lbry (incluso Bitchute) es descentralizado, así que es resistente a la censura.

5. Abrid cuentas de otras plataformas similares a Twitter. Amazon ha expulsado a

@parler_app

de sus servidores. Pero

@getongab

tiene sus propios servidores y sigue funcionando en http://gab.com. No obstante, la opción descentralizada más conocida es

@joinmastodon.

Twitter tiene 300 millones de usuarios. Mientras sea así, no hay alternativa para conseguir repercusión y comunicar sin acabar en una cámara de eco. No os vayáis sin que os echen. El punto 1 sirve para que su censura les cueste, el 5, para ir creando poco a poco una alternativa.

6. Servicios de email encriptados con privacidad:

@ProtonMail

(con servidores en Suiza),

@TutanotaTeam

(con calendario, servidores en Alemania). Ambas te permiten tener una cuenta gratuita (incluso sin publicidad).