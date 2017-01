HUMOR: Los diez mejores chistes en gallego y de gallegos que corren por Internet

Foto: enviadoespecial.es

1.-

CARTA DE UNA MADRE GALLEGA A SU HIJO: Te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribu despaciu porque sé qui no puedes leer di prisa. Si recibes esta carta es porque te llegú, si no avísame y te la mando di nuevo.

Tu padre leyó que, según las encuestas, la mayoría de los asidentes ocurren a 1 kilómetro de la casa, así que nos hemos mudao mucho más lejos; no vas a reconocer la casa. El lugar es lindo; tiene una lavadora, no estoy segura si funciona o no, ayer metí la ropa, bajé la cadena y no he vuelto a ver la ropa desde entonces.

El clima no es tan malo: la semana pasada llovió 2 veces, la primera vez por 3 días y la segunda por 4.

La chaqueta que querías, tu tío Pepe dijo que si la mandábamos con los botones puestos pesaría demasiado y el envío sería muy costoso, así que

les quitamus los botones y los pusimus en los bolsillus.

Al fin enterramus a tu abuelo, encontramus su cadáver con lo de la mudanza: estaba en el armario desde aquel día en que nos ganó jugando a las escondidas.

Te cuento que el otro día hubo una esplozión de la cocina a gas y tu padre y yo salimus disparados por el aire y caímos afuera de la casa, era la primera vez que tu padre y yo salimus juntos en muchos años.

El médico vino a la casa y me puso un tubito de vidrio en la boca y me dijo que no la abriera por 10 minutos y tu padre ofreció comprarle el tubito.

Sobre tu padre, que orgullo!!!, te cuentu que tiene un bonito trabajo con cerca di 500 personas debajo de él (es el que corta la gramilla en el cementerio).

Tu hermana Julia, la que se casú con su maridu, parió, pero como todavía no sé de que sexo es, no sé decir si eres tío o tía. Si el bebé es una niña tu hermana me prometió que va a nombrarla como yo… que extrañu llamar a una niña Mamá. Tu primo Pacu se casó y resulta que le reza todas las noches a la esposa porque es virgen. A quien más nunca hemos visto por acá es al tío Venenzio, el que murió el año pasado.

El que nos tiene preocupados es tu perro, el Puky, pues se empeña en perseguir autos parados.

Perdona la mala letra y las faltas de ortografía, pero me he cansado de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre y ya sabes como es di bruto.Muérete!!!, tu hermano Juancho cerró el coche y dejó las llaves adentro, tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder sacarnos a todos del auto.

Tres de tus amigos que andaban en la pick-up se cayeron al río; el Rafa, que estaba manejando, se salvó porque logró bajar el vidrio y salir por la ventana, los otros dos se ahogaron porque iban en la cajuela y no pudieron abrir la portezuela trasera.

Sigo teniendo muchas ganas de beber leche fría, pero todavía no hemos podido meter la vaca en la nevera.

A tu tía Paca se le ha aparecido un prublema al revés del mío, cuando toma cafe no puede dormir, yo cuando duermo no puedo tomar café.

Tu padrino el Manolo, se ha muerto ahogao en la destilería donde trabajaba. Que se ha caído en el tanque de brandy, varios companeros intentaron salvarlo, pero luchó violentamente contra ellos. Cuando lo cremamos, tardo 4 días en apagarse el fuego.

Que me he puesto mala y he ido al doctor. Me ha recetao 4 pastillas, dos antes de dormirme y dos antes de despertarme. Con las dos primeras no tengo prublema, pero con las otras dos siempre me despierto sin tomármelas.

Además me ha recetado supositorios. El primero lo he tomado con un vaso de agua, pero la tía Pepa que es mas despabilada me explicó como se ponen. Tu padre me ha colocao uno sin ponerse las gafas, y en lugar del supositorio me ha colocao una barra de desodorante. Durante tres días, cada vez que me he tirado un pedo, se perfumaba la habitación con aroma a lavanda.

Bueno hijo, no te pongo mi diresión en la carta porque no la sé. Resulta que la última familia de gallegos que vivió por aquí se llevó los números para no tener que cambiar de domicilio. Si ves a doña Remedios dale saludos de mi parte, si no la ves no le digas nada.

Para despedirme, te cuento que hemos cobrado el burro que vendimos el año pasao. Nos han dao un cheque, en el banco le han dicho a tu padre que lo endose, y lo hemos llenao de doces por todos lados. Ademas dijo el cajero que lo firme por detrás. Le llevó tres días firmarlo por la espalda.

Te quiere, tu madre. La que te parió.

Juanita

RESPUESTA DEL HIJO GALLEGO A LA CARTA ANTERIOR:

Mama, si recibes esta carta es porque te llego, si no avisame y te la mando de nuevo.

Recibi tu carta que mandaste con el primo Juanelo, pero como el muy bruto me la entrego al dia siguiente de haber llegado, ya no pude ir por el al aeropuerto.

Me dio mucho gusto saber que estas viva y me hubiera dado mas si me hubieras mandado las mil pesetas, comprendo que ya habias cerrado el sobre, pero hombre me las pudiste haber mandado por fax. A lo mejor no entiendes mi letra, pero es que te hecho caso y estoy escribiendo lo mas rápido que puedo.

Sabes, a mi no me extraña nada lo del abuelo, siempre se me hizo muy sospechoso que el closet se hubiera atrancado por dentro. Yo si se porque no te oye papa, tiene la radio de transistores que yo iba a traerme en lugar del aparato para la sordera que pusiste en mi maleta, no te culpo, son tan parecidos que cualquiera se confunde, yo me pase 6 meses creyendo que como la radio la compre alla, aqui no se podia oir.

Dile a Julita que muchas felicidades por el bebe, y que me diga cuanto antes si fue niño o niña, porque si ya soy tia tendre que afeitarme el bigote.

No le he dado tus saludos a Doña Remedios porque no la he visto pero esta mañana he hablado con ella por telefono y esta bien.

A mi me ha ido regular, el primer trabajo que tuve dure solo 3 dias. Me contrataron para pintar la raya blanca de una carretera, el primer dia he pintao 5 km., el segundo 3 km. y el tercero solo he pintao 1 km, el capataz me dijo que estaba yo despedido, porque cada dia pintaba menos, y yo le dije, hombre claro como que cada dia me queda mas lejos el bote de pintura.

Ahora estoy trabajando como dependiente de una farmacia, pero ya voy a renunciar porque me he enterado que la policía esta haciendo redadas de farmacodependientes.

Ya tengo novia se llama Pilarica y es una chica gallega, la conoci en una reunión, me di cuenta que era Gallega porque llevaba un vestido estraple con hombreras. Bueno mamá, no te pido que me saludes a papa porque no te va a oir, pero recibe el cariño de tu hijo Manolo.

PD: Joder! Espero que el Cartero sepa la dirección.

2.-Ferretero gallego

Un gallego llamado García abre una ferretería a sólo dos cuadras del Vaticano, en Roma. Como publicidad, fuera de su establecimiento, el gallego cuelga un enorme crucifijo. Bajo la figura de Jesús, clavado en la cruz, el gallego pone un cartel luminoso que dice:

CLAVOS GARCÍA, 2000 AÑOS DE GARANTÍA.

El escándalo fue mayúsculo. El Monseñor Fanfanni, editor del Osservatore Romano, va personalmente a conversar con el hijo de Galicia. De la forma más fina posible, el Padre Fanfanni le explica al gallego que no se puede usar este tipo de publicidad…

¡Y mucho menos, en Roma!

El gallego, como hombre razonable que es, modifica su anuncio, reemplazando la figura del Cristo crucificado con otro.

Esta vez, Jesús tiene solo una mano clavada, la otra está suelta, saludando al público. Debajo de la cruz hay un nuevo cartel luminoso que

dice:

ADIVINEN EN QUÉ MANO SE USÓ UN CLAVO GARCÍA

El escándalo ahora llega hasta Castelgandolfo. El Papa Juan Pablo, horrorizado, va en su papamóvil hasta la tienda del ferretero. El Santo Padre, con sus trémulas manos, le clama al gallego:

– Hijo mío, no puedes usar a la figura de Nuestro Señor como efigie de tus anuncios comerciales… Por favor, inventa otra cosa.

El siempre creativo gallego coloca una cruz vacía, fuera de su tienda, y debajo de ella hay un nuevo cartel luminoso:

SI LOS CLAVOS

FUERAN GARCÍA… ¡NI DIOS SE ESCAPARÍA!

3.- LAS VACAS LOCAS GALLEGAS

Una reportera de televisión quiere entrevistar a un granjero gallego para hablar sobre la causa de las vacas locas.

-Buenos días señor, he venido para recoger información sobre las causas de la enfermedad de las vacas locas. ¿Tiene usted alguna idea sobre el origen?

El gallego mira fijamente a la reportera y le dice : -¿Sabe usted que el toro folla a la vaca una vez al año?

La mujer un poco desconcertada: -Bueno señor. No, no lo sabía, pero… ¿Cuál es la relación

entre este hecho y las vacas locas?

El gallego : -¿Y sabe usted que las vacas se tienen que ordeñar 4 veces al día?

La mujer: -Señor… es una información muy interesante, ¡pero no tiene nada que ver con la pregunta!

El gallego:

-¡Claro que tiene que ver con la pregunta! Imagínese usted que le toco las tetas 4 veces al día y que sólo me la follo una vez al año, ¿no se volvería usted loca también?

4.-

Gallegos Versus Americanos

Conversacion Real Grabada de la Frecuencia de Emergencia Maritima Canal 106, en la costa de Finisterra (Galicia) entre gallegos y Norteamericanos, el 16 de Octubre de 1997.

Gallegos: (ruido de fondo)… Les habla el A-853, por favor, desvíen su rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos… Se aproximan directo hacia nosotros, distancia 25 millas náuticas.

Americanos: (ruido de fondo)… Recomendamos que desvíen su rumbo quince grados norte para evitar colisión.

Gallegos: Negativo. Repetimos, desvíen su rumbo quince grados sur para evitar colisión.

Americanos: (otra voz americana) Al habla el Capitán de un navío de los Estados Unidos de América. Insistimos, desvíen ustedes su rumbo quince grados norte para evitar colisión.

Gallegos: No lo consideramos factible ni conveniente, les sugerimos que desvíen su rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos.

Americanos: (muy caliente) LES HABLA EL CAPITÁN RICHARD JAMES HOWARD, AL MANDO DEL PORTAAVIONES USS LINCOLN, DE LA MARINA DE LOS E.E.U.U., EL SEGUNDO NAVÍO DE GUERRA MÁS GRANDE DE LA FLOTA NORTEAMERICANA. NOS ESCOLTAN DOS ACORAZADOS, SEIS DESTRUCTORES, CINCO CRUCEROS, CUATRO SUBMARINOS Y NUMEROSAS EMBARCACIONES DE APOYO. NOS DIRIGIMOS HACIA AGUAS DEL GOLFO PÉRSICO PARA PREPARAR MANIOBRAS MILITARES ANTE UNA EVENTUAL OFENSIVA DE IRAQ. NO LES SUGIERO… LES ORDENO QUE DESVÍEN SU CURSO QUINCE GRADOS NORTE !!! EN CASO CONTRARIO NOS VEREMOS OBLIGADOS A TOMAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTE BUQUE Y DE LA FUERZA DE ESTA COALICIÓN. UDS. PERTENECEN A UN PAÍS ALIADO, MIEMBRO DE LA OTAN Y DE ESTA COALICIÓN… POR FAVOR, OBEDEZCAN INMEDIATAMENTE Y QUITENSE DE NUESTRO CAMINO !!!

Gallegos: Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos dos personas. Nos escoltan nuestro perro, nuestra comida, dos cervezas y un canario que ahora esta durmiendo. Tenemos el apoyo de Cadena Dial de La Coruña y el canal 106 de emergencia marítimas. No nos dirigimos a ningún lado ya que les hablamos desde tierra firme, estamos en el faro A-853 Finnisterre, de la costa de Galicia. No tenemos la más puta idea en qué puesto estamos en el ranking de faros españoles. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas y les dé la puta gana para garantizar la seguridad de su buque de mierda, que se va a hacer hostia contra las rocas, por lo que volvemos a insistir y le sugerimos que lo mejor, mas sano y más recomendable es que desvíen su rumbo quince grados sur para evitar colisionarnos…!!!

5.- VACA SIN CORNOS

Esto e un labrego que nunca na sua vida tivo nada, e un dia pensando na sua miseria acordou de irse a arxentina pra ver de ganar conque comprar unha vaca por aquelo de non morrer sin mamar de ninguen.

E asi o fixo. e cal seria a sua sospresa cando o cabo de dos anos volve e topa a sua moller preñada, e dille….

-ay maria!, pero maria!, como se entende maria!, como se entende?

e contestalle maria…….

-ay jose!, pero logo ti que querias oh!, ter unha vaca sin cornos?.

6.-Van un alemán, un francés y un gallego en un vagón de tren hablando de lo mejor que tienen en su tierra, y deciden hacer un concurso, uno dice una cosa de su tierra y el otro si cree que en la suya hay algo mejor se lo tiene que pasar por el forro.

Dice el alemán: en Alemania tenemos el coche más rapido del mundo, ¿a ver quién se lo pasa por el forro?

Dice el francés: en Francia tenemos una de las torres mas bonitas del mundo, ¿a ver quién se lo pasa por el forro?

Dice el gallego, mas listo que nadie: en mi tierra hay una planta que no es muy bonita, que no es muy alta, pero que tiene unas espinas que te cagas por la pata, le llaman “toxo”, ¿a ver quién es el listo que se lo pasa por el forro? (Un gallego muy listo.)

Van de viaje en un mismo autobús un asturiano, un catalán y un gallego. Cuando se paran para cenar deciden ir los tres juntos ya que hicieron buenas migas. Llegan a un bar y el de la barra les dice que solo les queda un pollo porque es demasiado tarde. Conscientes los tres hombres de que no les llegaría el pollo para nada, deciden ir a hechar una cabezadita y el que soñara la cosa más alucinante se comería el pollo. Pasada una media hora se reencuentran en susodicho bar. El asturiano les cuenta:”yo iba subiendo,subiendo y llegué a la luna”, a lo que el catalán contesta: “va, eso no es nada. Yo iba subiendo, subiendo y llegué al Sol”. Entonces le preguntan al gallego que fue lo que soñó y él dijo: “Como ibais subiendo, subiendo y pensaba que ya no bajabais, me comí el pollo…”

8.-

James Bond y el gallego Un gallego se encuentra a James Bond. Y James Bond le dice: Mi nombre es Bond, James Bond. Y le dice el gallego: Mi nombre es nancio, Ve nancio.

