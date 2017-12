Preparación de oposiciones con MasterD: opiniones sobre sus salidas laborales

PUB.- Cuando un estudiante decide preparar una oposición, busca un centro que le ayude a prepararse de manera conveniente. Y a tenor de las opiniones sobre las oposiciones en MasterD que figuran en Internet, este es uno de los centros a los que recurren miles de personas registradas en sus cursos. Son ya más de 35.000 alumnos matriculados desde 1994.

Tal vez se deba a la cercanía de los centros de formación. MasterD cuenta con 25 academias distribuidas por las principales ciudades españolas.

MasterD se ha especializado en la preparación de oposiciones de todo tipo. Desde 1994, oferta la posibilidad de prepararse a todas las ofertas de empleo público que se convocan en España. Sus responsables hacen asimismo hincapié en la amplia gama del catálogo que ofrecen: tienen presencia en 10 sectores de empleo, y dentro de cada uno ofrecen decenas de cursos. Sectores como la hostelería, con récord creciente de turistas cada año; la informática, o las energías renovables se hallan entre los preferidos por los alumnos para prepararse para obtenerse un buen empleo

El Gobierno central ya ha anunciado una próxima oferta de muchas miles de plazas de empleo público a partir de 2018

Pero la preparación de esas oposiciones se hace mejor con ayuda, aunque el esfuerzo principal recaiga en el estudiante. De ahí la razón de la existencia de MasterD.

MasterD aplica una metodología que presenta como P8.10. Su plantilla intenta preparar al estudiante para obtener, como mínimo, una puntuación de 8 sobre 10, y así garantizar el aprobado.

Los estudiantes practican el tipo de exámenes con los que tendrán que enfrentarse, las preguntas que suelen estar siempre presentes en estas pruebas de oposición.

En Internet pueden encontrarse opiniones muy favorables de antiguos alumnos de MasterD sobre este tipo de metodología.

Los centros de MasterD aúnan la formación a distancia online con apoyo presencial.

Las academias MasterD son las siguientes:

– MasterD ALICANTE: C/ Reyes Católicos, 57.

· MasterD BARCELONA: C/ Valencia, 79-81.

· MasterD BILBAO: Avenida Lehendakari Aguirre, 5.

· MasterD BURGOS: C/ Federico García Lorca, 6.

· MasterD CÓRDOBA: Avenida Cervantes, 6.

· MasterD CORUÑA: C/ Enrique Mariñas, Urb. Matogrande, 9.

· MasterD GRANADA: C/ Severo Ochoa, 13.

· MasterD HUELVA: C/ Puerto, 42.

· MasterD JAÉN: Avenida Granada, 39.

· MasterD JEREZ: C/ Unión, 4.

· MasterD LAS PALMAS: Avenida José Mesa y López, 21.

· MasterD MADRID: C/ Alonso Cano, 44-46.

· MasterD MÁLAGA: C/ Cuarteles, 20.

· MasterD MALLORCA: C/ Alfons el Magnànim, 30.

· MasterD MURCIA: Avenida Juan Carlos I, 26 .

· MasterD OVIEDO: C/ Ildefonso Sánchez del Río, 5.

· MasterD PAMPLONA: C/ Monasterio de Velate, 1.

· MasterD SAN SEBASTIAN: C/ Usandizaga, 3.

· MasterD SEVILLA: C/ Pagés del Corro, 125.

· MasterD TENERIFE: C/ Villalba Hervás, 5.

· MasterD VALENCIA: C/ Hospital, 18.

· MasterD VALLADOLID: Paseo Zorrilla, 22.

· MasterD VIGO: C/ Zamora, esquina C/ Baleares.

· MasterD ZARAGOZA: Avenida de Navarra, 93.

De todas ellas, estas son algunas opiniones en relación a MasterD y las ventajas que supone preparar las oposiciones en este centro.

Opiniones sobre la especialización del temario en MasterD

Mientras otros centros formativos se especializan en una o dos ramas profesionales, Master D ha optado por proponer una oferta más amplia de oposiciones, con uno o varios de los miembros de su personal corrigiendo las pruebas a las que el estudiante se somete semanalmente. MasterD propone una oferta amplia de oposiciones con acompañamiento para ir entrenándose en las pruebas que tendrá que superar el estudiante Son muchos años de experiencia los de este centro en enseñar la parte teórica dentro de cada rama profesional. Y a esto se le suma la experiencia en realización práctica de oposiciones de miles de alumnos que repiten tests y otras modalidades de exámenes con el personal de la academia, para ir ejercitándose en lo que les espera en las pruebas reales.

Entre las opiniones positivas sobre su formación con MasterD, los alumnos suelen resaltar las siguientes cuestiones: Algunas de las posibilidades que MasterD ofrece son las siguientes: Simulacros de examen: Con la experiencia de exámenes prácticos reales, en MasterD ofrecen simulacros de exámenes muy similares a los que se realizan en la convocatoria oficial, una forma inmejorable de preparar la prueba.

Con la experiencia de exámenes prácticos reales, en MasterD ofrecen simulacros de exámenes muy similares a los que se realizan en la convocatoria oficial, una forma inmejorable de preparar la prueba. Test psicotécnicos: Algunas oposiciones requieren también la prueba satisfactoria de test psicotécnicos La Metodología de MasterD se ha diseñado específicamente con el objetivo de aprobar las oposiciones Los responsables de MasterD subrayan que es precisamente en la metodología aplicada donde está su fuerte. Toda ella está encaminada a que sus alumnos aprueben las oposiciones. El estudiante, gracias a los muchos tests y exámenes de prueba realizados, puede presentarse con todos los requisitos teóricos y físicos que necesita para aprobar con la mejor nota posible, sin sorpresas de última hora ni imprevistos en el examen oficial. Se intenta no dejar nada al azar. Marcos, alumno de Vigo. Las convocatorias de oposiciones se incrementan para el próximo año

Hay muchas plazas de distintas oposiciones anunciadas, hasta completar toda la gama que ha anunciado el Gobierno y que seguirá ampliándose, entre lo que queda de 2017 y todo 2018. Centros formativos como MasterD se encuentran en plena actividad.

Se ha anunciado la convocatoria de nuevas plazas de empleo público, para las que las pruebas de oposiciones se han desde el mes de septiembre de 2017 y durante todo 2018

El Gobierno ha anunciado la convocatoria de unas 16.500 plazas de empleo público, lo cual ha motivado el interés por centros de oposiciones como MasterD, que facilita el prepararse cualquiera de estas convocatorias.

Entre ellas, las siguientes:

Administrativo

Agentes de Hacienda

Auxiliar administrativo

Auxilio judicial

Ayudante en Instituciones Penitenciarias

Tramitación procesal

-Las plazas que mayor cantidad de oferta presentan son las de Administrativo y Auxiliar administrativo que el Gobierno ha presentado o hará, entre lo que resta de 2017 y todo el año siguiente de 2018.

El centro ofrece la preparación de cualquier convocatoria de la rama administrativa, correspondiente a todos los organismos y categorías existentes, por lo que no hay limitación en el estudio de estos programas.

Destacan en este tipo de cursos los tests psicotécnicos, que sirven para contar con una mejor base para estas oposiciones.

Se prepara al estudiante también para la teoría y práctica de pruebas informáticas, como también para el desempeño del trabajo en el caso de que se consiga la plaza.

-Dos de las tipologías de plazas más atractivas se encuentran en el ámbito Judicial. Son las plazas de Auxilio judicial, para las que hay 1.400 plazas anunciadas y de Tramitación procesal, para las que se ofertarán unas 2.000 plazas más.

En la preparación de este tipo de oposiciones se incluyen talleres en actividades individuales y en grupo que se realizan de forma presencial.

Sirven a los alumnos registrados para los ejercicios prácticos que mejorarán sus oportunidades a la hora de encarar las pruebas finales, que todavía no han sido designadas en una fecha oficial.

-En prisiones o instituciones penitenciarias, el Gobierno sacará a oposición 701 plazas dentro del cargo de Ayudante de instituciones penitenciarias.

Se dan clases en directo a través de las posibilidades tecnológicas que brinda el Campus Virtual de MasterD, y acceso online a videoclases las 24 horas, así como también simulacros de exámenes reales, que según opiniones de alumnos han sido el secreto de su éxito a la hora de obtener plaza.

Los simulacros de exámenes y tests contribuyen a que el estudiante:

Pierda el miedo a cómo será el examen

Adquiera habilidad y práctica para completarlo

Sea más capaz de anticiparse en la estructura de sus argumentaciones

Administre mejor el ajustado tiempo que hay en determinadas pruebas