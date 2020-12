Rafapal: Este informador anónimo en 4chan explica lo sucedido ayer en Nashville como una batalla entre el FBI y la CIA malos frente al FBI bueno por hacerse el control de unos servidores de ATT vitales para probar el robo electoral.

¿Está tu hogar bien protegido? Comprueba estos 6 puntos vitales En mi profesión, con demasiada frecuencia me encuentro con averías, roturas y todo tipo de desperfectos costosos que desequilibran el delicado equilibrio económico de muchos hogares. Algunos de estos problemas pueden ser aplazados por algún tiempo, pero la gran mayoría, concernientes a servicios básicos del funcionamiento de una vivienda, requieren una repar […]

Día Mundial del Agua: ¿cuánta gastamos? 18 ideas y consejos para ahorrar Cada vez que abro el grifo me invade la misma sensación: esto es un lujo que, tal vez, no disfrutaremos mañana. Ricardo Darín también intuye el lujo silencioso y poco apreciado que esto supone. El actor argento que me deslumbró en Nueve reinas y se ganó un lugar en mi cinéfilo corazón con El secreto […]

5 trucos e ideas para elegir los azulejos de tu baño Sí, lo confieso: las reformas en casa me transmiten buenas vibraciones de cambio y mejora en la vida. De acuerdo, soy un profesional de las reparaciones domésticas y afirmar lo contrario sería sospechoso. Pero es verdad. Donde otros ven polvo, cascotes, sacos de cemento bloqueando el pasillo y varios días con un señor (o varios) […]

Las herramientas de albañilería que todo manitas debería tener en casa Te jactas de tener en el armario una caja de herramientas que ya le gustaría tener a cualquier manitas profesional. Y no me extraña, si nos has hecho caso tras leer 10 imprescindibles a mano: móntate el kit que no faltaría en casa de MacGyver. Pero, un momento: ¿y los cachivaches correspondientes al muy noble […]

Cómo elegir las bombillas según su tipo, duración y color La vida útil de una bombilla es una de las características básicas que distingue a unas tecnologías de otras a la hora de renovar la iluminación de tu hogar. Es importantísimo que conozcas tanto la proyección de uso de cada una en el tiempo, como los motivos adyacentes para apostar por unas u otras en […]

6 grandes trucos para ahorrar en casa en el Día de la Eficiencia Energética ¿Sabes cuál es la clave para que tu hogar sea un smarthome (hogar inteligente)? Convertirte tú primero en un smart homemaker (amo de casa inteligente). Hace poco os hablaba en este otro post sobre las claves del futuro de los hogares conectados. Un porvenir que se antoja lleno de artilugios inteligentes e interrelacionados para hacernos […]

Nostalgia DIY: 5 juegos para crear con tus hijos y disfrutarlos en tu casa ¡Abran juego, señoritas y señoritos! Es viernes, y toca emplear la colosal maña que caracteriza a todo lector de este blog manitas a menesteres más distraídos. Y si algo me gusta de promover el uso de las manos para crear, reparar y reinventar, es que lo compartamos con los más pequeños y no pierdan el […]

¿Tienes una grieta o una fisura en la pared? Esto es lo que debes hacer Son tan habituales en muchos hogares que no les prestamos la debida atención. Pero es importantísimo vigilarlas de cerca y determinar su causa para evitar males mayores, puesto que una grieta puede estar avisando de un daño estructural serio y muy peligroso. . Aunque son más corrientes en viviendas antiguas, cada vez más a menudo […]

Cómo limpiar los 4 electrodomésticos más importantes de tu casa para que duren más y gasten menos Un momento, Salvador, porque igual ya de primeras, no estoy entendiendo el titular: ¿gasta más un electrodoméstico si está sucio? Sorpresa: ¡sí! Y, además, estoy hablando —sobre todo, aunque no solo— del que más gasta de toda tu casa: tu frigorífico. . . Verás, hay dos motivos por los que no mantener a punto un […]