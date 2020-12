Resulta que después de todo este tiempo obligando a la gente a no acudir a trabajar, no dejarles abrir sus negocios, no dejarles defenderse del hambre y la ruina que ha provocado esta “pandemia”, salen con un presupuesto en el que quieren gastarse más de 900.000 millones de dólares (900 billones dicen allí) en colaborar con proyectos disparatados en multitud de países extranjeros, realizar proyectos dentro de USA totalmente estúpidos (uno de ellos es para contar cuántos especímenes de un determinado tipo de pez hay en el Golfo de Méjico), y dar a cada americano una ayuda económica de 600 dólares.

Se quieren gastar más de 900.000 millones para aliviar las consecuencias económicas del COVID pero sólo entregan unos 200.000 millones al pueblo americano. ¿Cómo se puede entender eso?

Me he parado a investigar por qué podría negarse el Congreso a aprobar esa ayuda de 2.000 dólares y me he dado cuenta de que muchos investigadores coinciden en remarcar que la ayuda extranjera a otros países está diseñada de modo que “vuelva” a los bolsillos de los políticos corruptos que la aprueban a través de fundaciones, ONG, o empresas con las que están relacionados y que realizan diferentes “proyectos” en esos países, o sea, que envían 10 a un país determinado para que les toquen 5 a través de sus proyectos en ese país.

Ese es el secreto, amigos, no se trata de aliviar a la gente en época del COVID, sino de aprovechar el COVID para llenarse los bolsillos, y encima ¡¡ con el dinero de los impuestos de la gente a la que quieren dar esa -limosna- de 600 dólares !!

Y ¿sabéis por qué empezaba el artículo refiriéndome a políticos de otros países? Pues veréis, en cesarvidal.com se publicó hace varias semanas que el gobierno español de Pedro Sánchez, a pesar de la crisis económica que sufre nuestro país, NO ha suspendido un paquete de ayuda a determinados países africanos por valor de ¡¡12.000 millones de euros !! sino que está pensando en aumentarlo, y tras algunas averiguaciones se ha descubierto que las fundaciones, ONG y empresas que participan en esos proyectos son mayoritariamente del PSOE y de PODEMOS.

Para terminar quiero destacar que la economía americana es unas 20 veces mayor que la española, o sea, que los 12.000 millones gastados por España sólo en ayuda a esos países africanos es equivalente a unos 240.000 millones si lo “traducimos” a la economía americana, vamos, que nos estamos gastando la cuarta parte del escandaloso presupuesto americano en ayuda al COVID, ¡¡ sólo en “ayuda” africana !!

¿Os dais cuenta del cante? ¿Habéis escuchado esa noticia en la tele?. La diferencia es que en nuestro país es el mismísimo presidente el que ha apoyado esa medida, y en USA, un país que se podría permitir más lujos que nosotros, un presidente honesto y que quiere cuidar de los suyos ha dicho que NO. ¿Veis por qué quiero un Trump para España?

Porque de cada invento que hacen a través de sus proyectos de ayuda,sacan porcentajes para los que gestionan estas ayudas,que además no van a manos de gente necesitada sino a todas esas empresas y políticos ‘amigos’ que apoyaron durante las elecciones la entrada en el poder a estos políticos mafiosos,son regalos de empresa con excusas diversas,por ejemplo de la plandemia.

En España pasa lo mismo…los centros de acogida de inmigrantes ilegales o de menas curiosamente dirigidos por secesionistas o por socialistas y comunistas,reciben riadas de dinero en ayudas estatales,mientras que muchos españoles siguen a la espera de cobrar los ERTEs.

Pasa lo mismo con el Open Arms,con las ONG comunistas,con asociaciones de ayudas a causas perdidas,o el gran próximo proyecto de la nueva mentira global de la agenda verde,por un supuesto cambio climático o calentamiento global…con el frío que hace.

El ejemplo más evidente lo tenemos en los fondos europeos que supuestamente recibirá España desde Bruselas,por la quiebra provocada por el PSOE,para después poder justificar estos fondos.

Parece haber un patrón similar en la actuación de los políticos de distintos países cuando se trata de dinero y poder. No puedo generalizar porque obviamente no ocurre con todos ellos, pero está claro que no tiene que ver sólo con su ideología o el partido político al que pertenecen, sino con su desmedida ambición, su deseo de control sobre la gente, su falta de empatía, su total desinterés por lo que nos pueda ocurrir como consecuencia de sus acciones o decisiones, en definitiva, su falta de vocación de servicio.Servir a los demás y tratar de mejorar nuestras vidas se supone que es la finalidad que persiguen los que se dedican a la política, pero hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que la mayoría de ellos se sirven sólo y exclusivamente a ellos mismos y a sus propios intereses sin preocuparles nada más en absoluto, incluso si las consecuencias son fatales para “los gobernados”.Fijaos, tras un primer paquete económico de emergencia que no voy a detallar aquí porque tampoco es el fin que persigo, el presidente Trump pidió al Congreso que trabajase en un proyecto de ley (“bill” como lo llaman allí) para ayudar al pueblo americano a seguir adelante con sus vidas y sus negocios durante el tiempo que esté presente el COVID19, pero la líder demócrata y speaker del Congreso (Nancy Pelosi) ha hecho todo lo posible para retrasar la aprobación de esa ley con la única intención de evitar que el nombre del presidente Trump estuviera detrás de ella.Ha ido pasando el tiempo y el clamor social no para de aumentar sobre todo en los estados gobernados por demócratas, que son los que sufren más en sus economías debido a los “lockdowns” (confinamientos) generalizados, de modo que el Congreso ha tenido que salir con algo para presentar al pueblo el resultado de su “arduo” trabajo.Sencillamente no hay explicación lógica, ya que entre la ayuda extranjera propuesta se envían miles de millones a Egipto, por ejemplo, como ayuda militar, o miles de millones a otros países como Venezuela para “ayuda a democratizar sus procesos electorales”, pero, ¿qué clase de broma es esta?El presidente Trump devuelve el proyecto de ley al Congreso pidiendo que sólo se gaste dinero en los americanos y en sus negocios, sólo en lo que realmente se necesita ahora que es salir de la crisis del COVID, y propone una ayuda mínima de 2.000 dólares y más dinero para ayudas que saquen a flote los negocios.¿Os parece lógico el planteamiento de Trump?, pues veréis, el Congreso lo ha rechazado, incluso con los votos de algunos republicanos.COMENTARIOSHoy Trump ha hecho alarde de su sentido del humor,diciendo que si se demuestra la existencia de extraterrestres EEUU, ¡les enviarían dinero! se supone que el partido demócrata o los políticos corruptos.Son estrategias de filosofías de la persuasión,para robar,y para hacer cohecho y sobornos.Son cosas de los primogénitos,que se reparten el dinero,y para no hacerlo tan descaradamente buscan excusas o realizan guiones.Hacen de tu vida un infierno con la intención de llevarte al cielo…es cainismo y dramatización.Dentro de poco ya no quedarán benjamines,y habrá un mundo de unigénitos como en China,y la civilización llegará a su clímax,todos primogénitos,todos.





https://www.eldiestro.es/2020/12/eldiestroinformeritterxxi-las-verdaderas-intenciones-que-hay-con-los-envios-de-ayuda-economica-por-covid-desde-eeuu-a-otros-paises-que-son-identicas-a-las-de-espana/