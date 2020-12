ElDiestroDEFCONRitter (I) La explosión de Nashville, una lucha entre los servicios secretos partidarios de Trump y los traidores; detallamos lo que ha sucedido – El Diestro

26 diciembre, 2020 – Estamos en unas fechas muy complicadas, pasan muchas cosas, no estamos sólo ante unas elecciones presidenciales americanas sino ante LAS elecciones americanas más importantes de los últimos 200 años y según dicen los chinos patriotas, éstas son las elecciones más importantes de los últimos 5.000 años para China, por todo lo que significa Trump para el movimiento patriota chino.

Precisamente por el entramado de fuerzas que se mueven en estos días y su relación no sólo con Trump sino con el globalismo, el Nuevo Orden Mundial, Soros, el Gran Reseteo, las grandes farmacéuticas, etc, nos vamos a limitar a publicar las noticias que vamos teniendo cada día y a interpretarlas dentro de nuestro entendimiento para todos vosotros.

Vamos a llamar a esta serie de artículos #ElDiestroDEFCONRitter y añadiremos un número de orden que sinceramente esperamos que no llegue mucho más allá del 10 (X), porque sinceramente creemos que faltan menos de 10 días para que todo se resuelva o al menos para que todo quede decidido en cuanto a la nominación de Trump como candidato oficial.

Empecemos con el #ElDiestroDEFCONRitter (I) a modo de introducción de todo lo que está pasando desde ayer y probablemente publiquemos un DEFCON (II) hoy mismo por la tarde para seguir los acontecimientos dependiendo del desarrollo de la situación:

-Ayer hubo una explosión en Canadá que no parece estar relacionada con los acontecimientos que nos ocupan, pero que por su coincidencia temporal con la bomba de Nashville queremos remarcar. No parece que haya habido víctimas, pero seguiremos atentos.

– Ayer Israel fue atacado con cohetes o misiles y ha devuelto el ataque. Alguien podría estar pinchando a Israel para comenzar de nuevo con la inestabilidad (recordad que Trump ha conseguido firmar tratados de paz entre Israel y varios países de la zona). No parece que haya habido víctimas, pero seguiremos informando sobre ello.

– Se han producido tiroteos en Miami y algunos eventos en Berlín que tampoco está claro si tienen que ver con nuestro particular estado DEFCON, pero seguiremos atentos.

– Ayer hubo una explosión en el centro de Nashville, y esta explosión SI que está claramente relacionada con nuestro estado DEFCON particular y os la pasamos a detallar: A las 6:30 am hora de Nashville explotó al parecer una bomba situada dentro de una auto-caravana a la puerta del 333 de Commerce Street. Nota curiosa del blogger que lo publica: 6:30 am en el número 333, no lo ves todavía? … (3+3):30, o sea 333 en el número 333 de la calle, suma 333 + 333 y verás qué cifra tan “bonita” sale. A los malos les encantan los símbolos, recuerda que estamos en una batalla del bien contra el mal básicamente.

Ya publicamos ayer algunas imágenes de cómo quedó la zona: Lo que sabemos de la explosión en Nashville (Tennessee) Así es que nos centraremos en otras curiosidades como que la explosión ocurrió cerca de la calle Demonbreun (que significa demonio corrupto) y también cerca de otra intersección con dos direcciones opuestas, a la derecha para la calle de la Iglesia (Church Street) y a la izquierda para la calle de los Gays (Gay Street). Recordad que los símbolos son importantes, sobre todo para los malos.

Para los incrédulos aquí están las fotos:

La zona de la explosión está cerca de un banco perteneciente a la Reserva Federal y a dos edificios diferentes de la AT&T, empresa de comunicaciones telefónicas y de internet. Uno de esos dos edificios, como curiosidad, está oculto en Google Street View (como ocurre con algunas instalaciones secretas),

eso es lo que hizo saltar las alarmas para empezar a investigar, y esto es lo que encontré:

Snowden, que junto con Assange va a empezar a ser considerado casi que un héroe nacional por filtrar todo este tipo de informaciones, avisó años atrás de la existencia de dos operaciones llamadas Fairview y Stormbrew, ambas relacionadas con la NSA de la época Obama y su relación con la compañía AT&T para grabar y recolectar información telefónica y de internet sobre todo de ciudadanos extranjeros, vamos, espionaje y grabación de datos ilegal.

Supongo que adivinaréis que una de esas localizaciones citadas era precisamente esta dirección de Nashville cuya fachada está “convenientemente” difuminada en Google Street View.

Pero la calidad de esta auténtica “película” de espionaje no sería muy alta si no tuviéramos otra trama que por supuesto existe: AT&T es una compañía ligada a Staple Street Capital, que a su vez es dueña de Dominion Voting Systems (os suena ese nombre, ¿verdad?)

Y un tal William Kennard es directivo en ambas compañías. Kennard fue un alto cargo en las administraciones de Clinton (Comisión Fed. de Comunicaciones) y Obama (embajador para la Unión Europea).

Ayer, tras la explosión, hubo multitud de compañías de telefonía móvil que estuvieron sin servicio durante horas, se suspendieron vuelos en el aeropuerto de Nashville por problemas de comunicación, se suspendió una prueba del servicio de mensajes de emergencia (EMS) que es una infraestructura que probablemente se tendrá que usar si las cosas se tuercen, hasta la Casa Blanca, que está a 700 millas de distancia, se quedó sin servicio telefónico de AT&T, y es que se ha confirmado que hubo una lucha con disparos según algunos testigos en la que:



Los buenos (luego lo detallaremos) encontraron la localización de algunos servidores de Dominion utilizados para el fraude electoral en esa dirección, los malos se dieron cuenta y cortaron físicamente el cable de fibra óptica para evitar el acceso telemático a los servidores (de ahí los importantes cortes de comunicaciones), se produjo una lucha con disparos en la que aparentemente los malos consiguieron llevarse parte del material que estaban tratando de quitar del alcance de los investigadores.

La explosión estaba destinada a causar daños en el edificio y tratar de conseguir algo de destrucción extra en otros servidores, pero al parecer la estructura del edificio es muy fuerte y no se ha conseguido más que daños exteriores y crear el lógico efecto distracción para llevar a cabo el ataque y el secuestro de servidores.





Quiero terminar este artículo diciendo que NO podemos saber con total exactitud cuál es la situación real en este momento porque hay fuerzas muy potentes en juego y no se ha publicado mucha información al respecto, pero siempre está el lado patriota americano haciendo ese trabajo de información, así es que hemos encontrado este informe en 4chan, que para los no iniciados es el blog donde se publicaron los primeros posts de nuestro amigo KU.

No es un post de KU lo que os voy a resumir aquí, sino la publicación de un anónimo que explica lo sucedido. 4chan se caracteriza por ser anónimo e irrastreable, o sea, que quien publica ahí no puede ser encontrado ni rastreado (la prueba es KU).

Así es que, como digo, un soldado digital con acceso al canal “oficial” de los Anon en 4chan ha publicado un post que resumo y os traduzco, y que a su vez ha sido retuiteado por un patriota español que me siento en la obligación de citar (Dr. Spirit): “ … he estado trabajando con algunos de los actores clave en esta guerra desde hace meses. Esta es la primera vez que publico algo aquí … Trump está tratando de hacer movimientos, y está siendo bloqueado en cada uno de ellos por traidores que a la vez se están revelando como tales a un ritmo cada vez mayor. Hoy hubo un fallo. Adam Schiff ha sido capturado ayer por los “buenos” del FBI e interrogado, y de hecho ha contado todo lo que sabe en un tiempo récord.ñ9 Este centro de datos de Nashville contenía, entre otras cosas, una caja de seguridad de la CIA que guardaba software robado de la CIA y el FBI perteneciente a la época de Brennan y Comey (yo añado aquí que estos dos personajes fueron despedidos por Trump y ahora están a la espera de ser detenidos en el proceso del fiscal especial Durham), esa caja de seguridad tenía también parte del software de “intercambio de votos” y algunos datos de auditoría de Dominion …

Sigue explicando que los buenos habían conseguido el acceso telemático a los servidores y, al darse cuenta los malos, han cortado el cable de fibra óptica para impedirlo…

El informante sigue hablando del tema bastante más pero básicamente esto era lo importante. Es un poco pesimista, tengo que decirlo, y además dice que los buenos son una minoría en este momento y que lo tenemos complicado.

Con “los buenos” en este asunto, este informador se refiere a los “sombreros blancos” del FBI (informáticos y fuerzas de asalto), y con los malos en este episodio se refiere a una fuerza conjunta de “sombreros negros” del FBI y de la CIA.

Cada vez está más claro que la CIA es anti-América y que una buena parte del FBI también está luchando en el bando de los malos. Por nuestro bien espero que el “gran jefe” lo tenga todo controlado, de hecho ni siquiera ha puesto un tuit sobre este asunto, y si recordamos el tema de los servidores de Frankfurt, no fue muy publicitado pero terminó bien para nosotros. Que Dios nos ayude, que falta hace, rezad lo que sepáis y tened paciencia porque nos esperan días complicados hasta como mínimo el día 6 de Enero.



Por si sirve de consuelo, un patriota se pregunta en Twitter: “ … Israel lanza ataques aéreos, hay una explosión en Canadá, una bomba en Nashville, ¿todo en el día de Navidad? …” y recuerda este post de KU de Enero de 2020 que repite otro post de Enero del 18 en el que se dice entre otras cosas: “ … el disparo se ha escuchado en todo el mundo. El gran despertar. Una semana para recordar. KU …”.