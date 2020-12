¿Es la explosión de Nashville el nuevo Fort Sumter [batalla sin víctimas, importante porque desencadenó la Guerra de Secesión entre el Norte y el Sur en Estados Unidos]?

De lo que no me había dado cuenta era de que un edificio rojizo más corto —casi decididamente anónimo, sin señalización y en gran parte sin ventanas— también pertenecía a AT&T y fue descrito como lleno de “computadoras y equipos de conmutación” por los locutores de noticias que no estaban muy informados técnicamente. Ese edificio estaba literalmente en la zona cero de la zona de explosión. El gran vehículo recreativo con la obviamente copiosa carga de explosivos aparentemente había sido estacionado directamente frente a él, con un enorme agujero en el costado del edificio.

The Intercept tiene un artículo: ” Las salas de escuchas telefónicas: la NSA [Agencia de Seguridad Nacional] tiene centros de espionaje ocultos en ocho ciudades”

¿Guerra civil?

De todos modos, en este punto, ese mensaje parece ser que vivimos en un estado de vigilancia por parte de AT&T y nuestro gobierno y que eso debe terminar para la supervivencia de nuestra república tal como fue concebida. Nuestras libertades ya no existen.

China puede estar tratando de apoderarse de nosotros, pero ya estamos a mitad de camino.

Dado lo dividido que está nuestro país, lo que sucedió en Nashville esta mañana de Navidad puede haber sido la primera salva de una segunda guerra civil.

Hacía un frío insoportable cuando mi esposa, mi hija y yo salimos de un restaurante del centro de Nasvhille donde habíamos estado disfrutando de una cena de Nochebuena. Todo estaba en silencio. Esa rareza en el sur, una suave nieve, caía a la deriva, reflejada en las luces navideñas de los edificios vecinos. Fue casi mágico.Podrías olvidar por el momento la miseria incesante que fue annus horribilis 2020, particularmente mala en mi hogar adoptivo de Music City que sufrió no solo la pandemia sino también un tornado destructivo en marzo.Aproximadamente a las 6:30 de la mañana siguiente, la Navidad misma, a solo unas cuadras de donde comimos, ocurrió la explosión masiva que la mayoría de ustedes ha visto fotos y videos de hoy. Habíamos pasado directamente por la ubicación de camino a casa, justo por Second Street.No hace falta decir que nuestros planes navideños se han cambiado a un día frente a la televisión viendo las noticias locales. Se nos aseguró que el FBI, la ATF, la Policía Metropolitana de Nashville y otras policías, extranjeras y nacionales, estaban en el caso.Como era de esperar, no hubo noticias importantes, aparte de que tres personas resultaron levemente heridas y un oficial de policía había tenido problemas de audición por la explosión que evidentemente se escuchó a kilómetros de distancia, pero no yo. Estaba profundamente dormido. Más importante aún, ¿nadie parecía saber quién era? O si lo hicieron, no lo dijeron.Sin embargo, algo me vino a la cabeza casi de inmediato, la proximidad al llamado Edificio Batman (por su parecido con el original), el edificio más alto de Tennessee y actualmente la sede regional de AT&T.Dos confirmaciones… o eran hechos … se hicieron patentes rápidamente. Uno, quien cometió este crimen, había advertido de la explosión a través de un altavoz o un megáfono, diciendo a todos los que estaban dentro del alcance lo que se avecinaba y que salieran del área.Esto se prolongó durante unos treinta minutos, incluso hasta el punto de una cuenta atrás para la detonación una vez que se alcanzó la advertencia de quince minutos. Esto fue posteriormente corroborado por una grabación de video y dio crédito a la teoría de que quien fuera responsable quería evitar matar o herir a las personas.El momento de la madrugada de Navidad también hizo que fuera extremadamente improbable que los peatones estuvieran en el área.El segundo hecho o factoide que surgió fue fugaz: la breve mención de uno de los locutores de las acusaciones que el ex analista de la NSA Edward Snowden había hecho sobre AT&T. Esto me llevó corriendo a Internet. En octubre de 2016, Anthony Cuthbertson escribió en Newsweek con el título “El programa de espionaje de AT&T es ‘peor que las revelaciones de Snowden'” : “Un programa de vigilancia con fines de lucro llevado a cabo por el gigante de las telecomunicaciones AT&T fue más serio que las revelaciones de espionaje de la NSA de 2013, según defensores de los derechos digitales.“El Proyecto Atmosphere de AT&T fue presentado el martes por el Daily Beast para vender en secreto datos de los clientes a las agencias policiales con el propósito de investigar todo, desde asesinatos hasta fraudes médicos. “El grupo de derechos digitales Fight for the Future dice que poner los datos de los clientes a disposición de los departamentos de policía locales sin una orden judicial va más allá de la vigilancia a nivel gubernamental revelada por el ex trabajador contratado de la NSA Edward Snowden . “’Los clientes de AT&T están indignados, pero esto nos afecta a todos’, dijo a Newsweek Evan Greer, director de campaña de Fight for the Future.‘AT&T fue mucho más allá de cumplir con las solicitudes legales del gobierno y de hecho construyó un poderoso producto de minería de datos para vender nuestra información privada a tantas agencias gubernamentales y departamentos de policía como pudieran’ ”.que incluye lo siguiente: “ ‘La NSA considera AT & T como uno de sus socios más de confianza y ha alabado laextrema voluntad de ayudar que muestra la empresa. Es una colaboración que se remonta a décadas. Poco conocido, sin embargo, es que su alcance no se limita a los clientes de AT & T. De acuerdo con los documentos de la NSA , que valora AT & T no sólo porque ‘ tiene acceso a la información que transita por el país’, sino también porque mantiene relaciones únicas con otros proveedores de telefonía e Internet.”Así que volvamos a la novela policiaca … Incluso con la advertencia, era inevitable que se produjeran daños colaterales considerables en las empresas de Second Street y las inmediaciones, como si ya no hubieran tenido suficiente. Sin embargo, la persona o personas que realizaron este acto, probablemente experimentadas con explosivos de alguna manera, ignoraron esa posible destrucción. Claramente querían enviar un mensaje que él, ella o ellos creían que era de demasiada importancia.Estoy de acuerdo con eso, aunque no con el método en este caso. Ese daño colateral, y la posibilidad de algo peor, es demasiado para mí. ¿Pero cuál es el metodo?Solo para que conste, Fort Sumter está a solo ocho horas en coche. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que un lado se haga pasar por el otro en esta acción, que es una operación de bandera falsa. Pero si es así, es aún más una licencia para la guerra civil. ¿De quién son las estatuas que serán derribadas esta vez?

