aunque los datos oficiales refieren que hay 648.384 parados más que el pasado otoño, la incidencia real del desempleo es mucho mayor.

El desplome de los contratos vaticina una Navidad ‘negra’: sólo el sector público y la educación tiran del empleo

¿Cuál es la tasa de paro real en España? Si tomamos como referencia la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, encontramos que la cifra de cierre del tercer trimestre de 2020 se corresponde con un desempleo del 16,2%. Este dato implica que hay 3,7 millones de desempleados en nuestro país.Sin embargo, la metodología empleada para medir el desempleo depende de la clasificación administrativa que establece el gobierno. Así, desde que estalló la pandemia del covid-19 hemos visto, por ejemplo, queEs por eso que tiene especial valor el esfuerzo que hace Fedea por estimar de forma periódica el nivel real de desempleo que sufre nuestro país. La última actualización de este cálculo, que acaba de hacerse pública, apunta que el paro efectivo sería del 20,4%, de modo que el número real de desocupados sería un 26% mayor de lo que reconoce el Gobierno.El siguiente gráfico, incluido en el análisis de Fedea, presenta este cálculo de manera clara, diferenciando entre el paro registrado y el desempleo efectivo, que incluiría a los afectados por ERTE y a los beneficiarios de la prestación por cese de actividad. La línea negra del gráfico corresponde al paro registrado al final de cada mes de 2019, mientras que la roja presenta la misma variable para los diez primeros meses de 2020.En la línea verde se incorporan los afectados por ERTE y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad, reflejando cifras de cierre de cada mes, en la medida de lo posible. Como podemos ver, el número de desempleados reales llegó a rebasar la barrera de los ocho millones en los meses de abril y mayo.Aunque desde entonces se ha producido una fuerte caída, los niveles de desempleo efectivo siguen cerca de los cinco millones de desempleados, frente al umbral de referencia de tres millones que se registró durante el curso 2019. Por lo tanto,De hecho, aunque en abril y mayo existía la certidumbre de que parte importante de los trabajadores afectados por ERTE o cese de actividad se reincorporarían (tal y como, efectivamente, ha ocurrido), ahora existe un miedo generalizado a que muchos de los asalariados que siguen en esta situación no van a volver a estar ocupados, puesto que sus empresas no van a resistir el actual panorama de crisis y restricciones.Por otra parte, Fedea recuerda que estos datos no incluyen los ERTE afectados por la nueva regulación del Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, por lo que la evolución real de la cobertura de este instrumento de protección del empleo no se conoce de forma plena y solo resultará aparente en los próximos meses, cuando la situación esté más clara.En este sentido, solamente en Cataluña hemos visto que, desde el pasado 16 de octubre, el SEPE ha tramitado alrededor de 14.500 nuevos expedientes que dejan en situación de ERTE a unos 95.000 trabajadores. El grueso de estas bajas se concentran en la hostelería, muy afectada por las medidas que ha anunciado la Generalidad para lidiar con la segunda ola del covid-19.Estos datos de nuevos ERTE no se reflejan aún en las estadísticas oficiales, de modo que estimar el desempleo real sigue siendo un ejercicio complejo. No hay que olvidar, de hecho, que muchos de estos expedientes están atascados, ya que el 40% de los trabajadores que debería cobrar la prestación asociada a los ERTE no está percibiendo estos ingresos de la forma debida y está sufriendo impagos de algún tipo.

