Confinamiento domiciliario: Pedro Sánchez confinará toda España incluida la aventajada Madrid si aumentan los contagios por coronavirus / El Gobierno no ve una evolución positiva y no sabe qué medidas tomar para doblegar la curva

Pedro Sánchez no descarta imponer un confinamiento generalizado en toda España, incluida Madrid, si los datos de evolución del coronavirus siguen en aumento. La cifra de contagios nacional no deja de crecer, pese a la contención del dato en Madrid, y en Moncloa no se descarta ya la aplicación de un cierre domiciliario de la población en todo el ámbito nacional.Madrid, pese a mantener bajo control las cifras de la enfermedad y en más que notable retroceso, no se libraría de la medida.El propósito de esta decisión, en caso de llegarse el Covid a un nivel de gravedad totalmente descontrolado, sería evitar la movilidad en toda España. Con ese argumento se incluiría Madrid en el cierre. La decisión no está tomada. Pero sí en el laboratorio de ideas. En caso de que las medidas actuales no den resultado, no se descarta pasar al confinamiento, tal y como reconocen fuentes conocedoras de la medida.El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no ha dejado de desmentir esta posibilidad en el corto plazo. Pero la realidad es que el Gobierno no ve una evolución positiva del control del coronavirus y que no sabe qué medidas tomar para doblegar la curva de la enfermedad.La Comunidad de Madrid, por el contrario, no ha dejado de reducir el avance de los contagios. Pese a ello, el Gobierno central no ha dejado de criticar sus medidas de restricción parcial y limitada combinada con cribados de test por áreas. No ha dejado de criticarlas, y de caminar en dirección contraria. Todo ello con el resultado visible de que en Madrid la enfermedad remite y en el resto se dispara hasta niveles medios de incidencia acumulada en 14 días y sobre 100.000 habitantes de 528,75 casos: por encima del nivel de 500 exigido a Madrid en el momento en el que Sánchez impuso el estado de alarma en la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso., confirman las mismas fuentes.La decisión por lo tanto, aún debería tardar días en adoptarse, especialmente ante la gravedad de esa medida y el brutal impacto económico que volvería a tener. Pero, en caso de llegar a adoptarse, se haría con el argumento de la necesidad de restringir toda la movilidad, incluyendo Madrid.Este último punto es uno de los que más debate jurídico suscita. Porque, si se aplicó un estado de alarma sólo para Madrid cuando la situación era mala en la comunidad, no queda claro que ahora se tenga que hacer el cierre domiciliario generalizado a todos los territorios españoles cuando algunos de ellos, como Madrid, caminan por la senda del control de la enfermedad.Hay que recordar que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha negado por ahora a adoptar esta medida, pero que sí es verdad que ha impuesto ya un estado de alarma en Madrid por una situación más suave que la que se observa a escala nacional en estos momentos.El primer límite marcado por Sanidad para Madrid fue de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Más tarde se bajó a 500, con lo que Madrid quedó confinada perimetralmente con un estado de alarma improvisado y después de que la Justicia tumbase las medidas del Gobierno.Al final, sin llegar a fijar un umbral concreto a partir del cual Madrid pudiese recuperar la normalidad, Illa impuso el cierre y aseguró que el objetivo deseable era que se alcancen los 100 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.Y con ese nivel, ahora, podría cerrarse toda España. El umbral cambiante que aplicó el Ejecutivo socialista a Madrid fue adaptándose así, día a día, a los datos que ofrecía la Comunidad: cada mejora de datos era respondida con dudas sobre su autenticidad por parte del Gobierno central y con nuevas redefiniciones de los objetivos del confinamiento. La línea de meta se atrasó conforme Madrid se fue acercando a una meta cambiante. Por un motivo político.Ahora, la aplicación extensiva de ese posible confinamiento domiciliario volvería a tener un componente político. Porque Madrid marcha por una senda clara de control del avance de la enfermedad.El Gobierno de Pedro Sánchez no ha dejado de criticar la política anticovid de Isabel Díaz Ayuso. Ayuso no ha dejado de hacer lo contrario de lo que plantea Sánchez. Gracias a ello, la presidenta madrileña ha conseguido rebajar el número de contagios semanales un 62%, mientras que el ritmo de avance del coronavirus no deja de aumentar a escala nacional. La semana 38 (del 14 al 20 de septiembre) la Comunidad de Madrid registró 29.462 casos de contagio por coronavirus. Esa fue la semana con peor dato, la que marcó la cima de los contagios. La semana 40 (del 28 septiembre al 4 de octubre) el dato ya empezó a bajar: hasta los 16.747 contagios. La semana 42 (del 12 al 18 de octubre) prosiguió el descenso: hasta los 15.032 casos. Y la semana 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre) el dato llegó a los 11.192 contagios. Traducido: una rebaja del 62% de los casos en las fechas más recientes.