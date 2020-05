Dra. Elena Casado Pineda @Medicilio

Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación cual señora indignada y como sanitaria quemada de hacer este #hilo sobre la #Desescalada y preguntaros: A qué coño estamos jugando? De qué va el #salimosmasfuertes ? Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continúa.

Mira, sí, este hilo va por ti. Por ti, que te pasas por el forro los 28000 (voy a decir 28000 porque digo yo, que hasta que se demuestre lo contrario, no estamos ante un milagro de la resurrección, o que me expliquen que ha pasado aquí).

Y si no estás haciendo ninguna cerrillidad, no hace falta que te sientas identificad/@, quien se pica, ajos come.

Por ti, que no te ha tocado esta lotería macabra. Que no has perdido a tu abuela, a tu madre, a tu hijo, en una cama de hospital, sol@. Que no has podido despedirte. Y que estás cansado de estar en casa, y ahora hace calor y te quieres ir a la playa de cerves.

Va por ti, que sigues pensando que: No ha sido para tanto. A ti que te estás riendo de los autónomos, hosteleros, y otros profesionales que han cerrado, quizá para siempre, para que tú sigas vivo. Va por ti, que no tienes vergüenza ni decencia.

Va por ti, que te has creído los bailes en la UCI que te enseñaban las noticias y no las historias que contábamos los profesionales cada día. Por tí, que ahora no sé si te das cuenta que solo se habla en la tele de abrir bares, de qué hacemos cuando salimos y del solecito que hace.

Va por ti, maj@, que te has creído que ya no se muere gente cada día. Porque de los últimos 50 muertos ningun@ llevaba tu apellido. Ningun@ te había dado un abrazo. Ningun@ te dio la vida o te llevaba la merienda al colegio.

Porque me niego a creer que quien ha enterrado a alguien se esté comportando como algunas de las conductas que veo en la calle. Esa gente ha llorado demasiado y ahora solo le queda rabia.

Este hilo va por ti, que nos llamas al hospital y ya se te han olvidado los aplausos, que nos dices de malas maneras: Y qué hay de lo mío? Que llevo tres meses esperando que me miren el juanete.

Que nos vas diciendo eso de: Mira, vosotros trabajáis para nosotros. Si no os gusta no haber elegido este trabajo. Ya sabíais a lo que ibais. PUES MIRA NO.

Aquí ningún/a sanitari@ se alistó para que se nos rieran en la cara. Ni los políticos mintiendo descaradamente, ni los ciudadanos que estáis haciendo caso omiso a las precauciones necesarias.

Ve tú a decirle a los hijos del último sanitario muerto que si está muerto es porque decidió trabajar en sanidad, y que tú tienes derecho a ir sin mascarilla al mercadona.

Vergüenza, debería caérsete la cara de vergüenza.

L@s sanitari@s nos metemos a trabajar en esto porque queremos cuidar a las personas. Pero sabes qué, chat@? QUE ESTO ES COSA DE DOS. Aquí hacemos un pacto, tú y yo. Yo lo doy todo por ti, mis noches, mis años, mi desgaste vital. Pero tú? Tú tienes que poner de tu parte.

Por mucho que tu médico te explique que tienes que controlar tu insulina, el que debe cuidar su dieta eres tú. Por mucho que tu enfermer@ te atienda cada día para controlar tu tensión quien debe mejorar su estilo de vida eres tú. Aquí remamos todos, o se hunde el barco.

Y sí, joder, nos hemos infectado, quemado, agotado, HAN MUERTO POR TI TRABAJADORES. POR TI. Te lo voy a repetir: HAN MUERTO SANITARIOS TRABAJANDO POR CURARTE. POR CUIDAR A TODOS LOS CIUDADANOS DE ESTE PAIS. Pero joder, te estamos pidiendo que seas responsable.

Pero si, hermos@, si te apetece seguir jugando a la lotería porque te crees que esto ya ha pasado, y que la gente con secuelas, de salud y económicas, son un invento para tenerte controlad@…

…deberías colgarte un cartelito en la frente, para que cuando te cruces con alguien que lo ha perdido todo te dé las gracias.

Que esto no es un interruptor de on y off. Que si hemos ido bajando los ratios de contagiados y muertos es porque lo hemos hecho BIEN. Porque hemos cumplido. Pero el bicho sigue por ahí escondido, esperando a que alguien como TÚ le dé la oportunidad de reproducirse.

Estamos afrontando lo más complicado: Aprender que la nueva normalidad no es como antes. Que va a ser todo muy diferente. Y que el precio que nos jugamos en esta apuesta son vidas. Que no son números. Que esos 28000 muertos tenían nombre, y una vida.

Pero tú: Campeón/a pasas de todo porque no va contigo. Hasta que te toque el boleto premiado. Y sepas por ti mism@ como es una UCI por dentro. Sabes qué? Que si eso pasa, nosotr@s sí que estaremos haciendo lo correcto, para que puedas contarlo. Y con suerte, puedas pedir perdón.

