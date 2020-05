Mi nombre es Alfonso, tengo setenta años y mi ánimo dice que espero que la vida me conceda una prórroga para seguir disfrutando de mi familia, mis amigos y de todo lo que se me depare. He estado afectado por el Covid-19, y fui atendido, casi me atrevería a decir mimado, durante cinco días en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Me considero […]

(abc)