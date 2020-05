COMENTARIO: ¡Falconetti, lumbreras intachable, dechado de perfección! Te están avisando hoy, lunes 04 de mayo 2020, que hacia octubre, dentro de 5 meses, tendrás alta probabilidad de REBROTE.

Falconetti, lumbreras intachable, dechado de perfección!

Te están avisando hoy, lunes 04 de mayo 2020, que hacia octubre, dentro de 5 meses, tendrás alta probabilidad de REBROTE.

La OMS y hasta tu propia “eminencia médica”, el ministro de Sanidad Illa, te lo está diciendo.

¿Vas también a perseguir penalmente a la OMS por crear alarma social?

Y que no puedes hacer una desescalada temeraria e irracional, sólo para ingresar dinero como sea y afrontar las consecuencias económicas de tus negligencias criminales de febrero, marzo y abril! Porque conseguirías que, una vez más, el presunto REBROTE fuese aún más masacrante en España que en el resto del mundo!

¿Te enteras, o también le vas a echar la culpa a Franco y a VOX?

¿Te enteras de que tienes que prepararte con:

– masificación de tests

– sobreabundancia de camas UCI y espacios medicalizados como hoteles, pabellones, etc

– EPIs para todo el personal sanitario

– sobreabundancia de mascarillas decentes, gafas protectoras, guantes protectores, respiradores

– planificación de plantillas sanitarias, para que no estén tan estresados por exceso de trabajo y carga psicológica con tantos muertos por negligencias del gobierno culpable

– si han salido antivirales experimentales alentadores, hacer acopio, pero no con tus amigotes de China y Suiza para comprar porquerías a precio de oro, majo!

– plan gradual no improvisado de medidas crecientes de aislamiento según lo demande la situación

– plan de contingencias, para que ni un solo español enfermo se quede sin su prestación de hospital y de cama UCI, y evitar así el criminal triaje, del que es culpable tu negligencia persistente, no los médicos forzados a elegir quién vive y quién no.

– otras medidas que te vayan diciendo a tiempo expertos competentes, no paniaguados como el embustero Garfunkel!

¿TE ENTERAS AHORA, CON 5 MESES DE ANTELACIÓN, O HAY QUE DECÍRTELO CANTÁNDOTE UNA NANA, PARA QUE TE SEA MÁS AGRADABLE CUMPLIR CON TUS OBLIGACIONES DE PRESIDENTE?

.