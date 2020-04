COMENTARIO: “No ha dinero para… Pero si lo hay para…

No hay dinero para mascarillas, tampoco hay para protección de nuestros sanitarios, no lo hay para test, no lo hay para ayudar a que miles PYMES se vayan al garete con todo esto, no lo hay para fomentar un tejido industrial decente que cree empleo de calidad, no hay para pensiones, no hay para educación etc ..

Pero si lo hay para mantener a 500.000 políticos con sus asesores y ahora a 3 millones de los cuales el 80% no han doblado el lomo en su vida. Record Mundial, a Epaña dentro de un año no la conoce ni su madre. Espero que nos intervengan, manden a todos estos filibusteros a donde se merecen y pongan un equipo de expertos gestores a gestionar este gallinero con hechos y no con políticadas de pacotilla.