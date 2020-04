COMENTARIO: “España no será capaz de sobrevivir a estos IRRESPONSABLES”

España no será capaz de sobrevivir a estos irresponsables. Van a destrozar la seguridad social. No hay dinero para repartir. Estan en peligro las pensiones de nuestros jubilados. Pedirán prestamos que no tienen intención de devolver. En Europa no estan dispuestos a pagar esta fiesta así que lo que vendrá será una bancarrota y un hundimiento de todo el sistema que dejará a nuestros mayores sin pensión. Iglesias y su títere Sánchez acabarán definitivamente con el estado de bienestar que tanto nos ha costado conseguir. Lo que nos dejarán sera un nuevo estado bolivariano y tercermundista lleno de miseria y violencia.