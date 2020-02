Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid había descartado más de 200 casos evaluados desde que se declaró el brote de coronavirus el pasado 30 de diciembre.

La Comunidad de Madrid ha certificado el primer caso de coronavirus en la capital. Se trata de un paciente de 24 años que estuvo de viaje por el norte de Italia, la zona en la que se han registrado más contagios. Los equipos sanitarios fueron a su domicilio para tomar muestras y ha salido positivo.

Está en buen estado y ha sido trasladado al Hospital Carlos III. El cuadro clínico que presenta, según las fuentes consultadas, es de tos, fiebre y expectoración.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha remitido las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su confirmación en un segundo análisis, según ha confirmado ya el Ministerio de Sanidad.

A primera hora de este miércoles, está previsto que la Consejería de Sanidad convoque a los medios de comunicación para dar las explicaciones pertinentes sobre este nuevo caso.

A lo largo del martes han sido seis los casos confirmados en España: la mujer del médico italiano que dio positivo en Tenerife, una paciente en Barcelona y otro en Castellón. A última hora del martes, se confirmó que dos personas del círculo de la pareja italiana que ha dado positivo en Tenerife también están contagiadas.

Durante este martes, además, la Comunidad de Madrid había realizado análisis al menos a otras tres personas que, sin embargo, dieron negativo a lo largo de la tarde. Hasta la fecha, la Comunidad de Madrid había descartado más de 200 casos evaluados desde que se declaró el brote de coronavirus el pasado 30 de diciembre.

SALTO A LA PENÍNSULA: CASOS EN BARCELONA Y CASTELLÓN

Este martes ha sido el día en el que el virus ha saltado a la Península, pues los dos casos que se conocieron hace semanas (y ya dados de alta) ocurrieron en Canarias y Baleares. El primer positivo conocido este martes fue el del médico italiano que se encontraba en el sur de Tenerife junto con su esposa y un grupo de otras ocho personas. Pese a que el Gobierno de Canarias había asegurado que eran asintomáticos, finalmente se ha confirmado que tanto la esposa del médico como otras dos personas del grupo están contagiados.

Las autoridades han procedido a poner en cuarentena al más de un millar de turistas alojados en el hotel H10 Costa Adeje, donde el médico italiano llevaba alojado una semana junto a su mujer, informa Diario de Avisos. Los turistas permanecen en cuarentena bajo custodia policial a la espera de los resultados de los test.

Según fuentes de la Consejería, el médico italiano se presentó voluntariamente en un centro sanitario de la isla y pidió que le realizaran las pruebas porque tenía sospechas de poder estar afectado. Según indicó al personal sanitario en el cuestionario que se le realizó, no creía haber sido contagiado por haber estado en contacto de forma directa con un enfermo por coronavirus.

BARCELONA, EL PRIMER CASO EN LA PENÍNSULA

El primer caso confirmado en la península ha tenido lugar en Barcelona. La Generalitat ha activado el protocolo por Covid-19 tras dar positiva la prueba realizada a una paciente residente en la Ciudad Condal que había viajado al norte de Italia. La prueba de confirmación se realizará en las próximas horas en el Centro Nacional de Microbiología.

La consellera de Salud de la Generaliat, Alba Vergés, ha asegurado que el caso “sintomatológicamente leve” y ha destacado que la chica de 36 años actualmente está en aislamiento en el Hospital Clínic de Barcelona.

“Estamos preparados para detectar rápido y tratar algún nuevo caso”, ha defendido Vergés, que ha concretado que hay ocho casos en Cataluña en estudio, pendientes de los resultados de las analíticas.

La consellera ha explicado que actualmente España está en fase de contención: “No tenemos casos autóctonos, todos son importados. No hay transmisión comunitaria aquí”.

El que se ha convertido en el cuarto caso de coronavirus en España y el primero de la Comunidad Valenciana es el de un hombre que había acudido al hospital La Plana, en Villarreal (Castellón), con síntomas compatibles con la enfermedad. Finalmente se ha confirmado el contagio a la espera de que el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda en Madrid respalde el resultado.

Por otro lado, la prueba realizada al paciente en estudio del Hospital Doctor Peset de València ha dado un resultado negativo, y se mantiene en estudio a tres pacientes en el Hospital General de Alicante.

ZONAS DE RIESGO

Este martes, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención “pensando en un escenario de contención”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dado cuenta en rueda de prensa de lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, convocado de manera urgente, tras el brote de coronavirus que afecta a Italia, donde ya hay 283 afectados y siete fallecidos.

Illa ha subrayado que no hay transmisión comunitaria acreditada en España “y que se sigue pensando en un escenario de contención”, por lo que “lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz”, ha insistido.

Se ha acordado ampliar la definición de caso a nuevas zonas de riesgo: toda China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Unión Europea (UE) han emitido ninguna orden de restricción, pero “consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar”, ha dicho Illa.

El ministro ha explicado que todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los 14 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas “han de ser consideradas posibles casos”. Además, todas las personas ingresadas y que presenten enfermedades respiratorias graves, como neumonía, por causa desconocida, serán también sometidas a análisis.

