Comentario en El Mundo: LO QUE ESCONDÍAN DEL CORONAVIRUS

LO QUE ESCONDIAN DEL CORONAVIRUS: Ahora cuadra todo. La famosa mortalidad del 2-4 % (realmente un 5%) ES CON MEDIDAS DE TRATAMIENTO HOSPITALARIO. Hay un 80% de cepas del virus que provocan sintomas leves. Y hay un 20% de cepas del virus que provocan sintomas graves. Si te tocan las cepas del 20 % y no puedes acceder a cama hospitalaria LO MAS SEGURO ES QUE MUERAS JUNTO CON LOS QUE TENGAS AL LADO. Eso quiere decir que si se saturan los hospitales o vives en Africa casi 1​/5 de la población está amenazada de muerte. LA GRAN TRAGEDIA NO ESTA OCURRIENDO EN LOS HOSPITALES CHINOS SINO EN LOS DOMICILIOS PARTICULARES DONDE SE ACUMULAN FAMILIAS ENTERAS DE CADAVERES QUE NO HAN PODIDO ACCEDER AL HOSPITAL POR LA SATURACIÓN. POR ESO NO DEJAN A LOS PERIODISTAS PASAR A LOS BARRIOS PRECINTADOS. ESOS CADAVERES SON LOS QUE SE INCINERAN DE NOCHE.