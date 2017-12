CATALUÑA Tabarnia: el independentismo dentro del independentismo

El movimiento Barcelona is not Catalonia defiende la creación de una comunidad autónoma independiente de la actual Cataluña El independentismo ha despertado a una parte de la sociedad catalana que permanecía callada, aparentemente al margen de sus reivindicaciones. Pero la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre propició que el constitucionalismo saliera a la calle de forma masiva e inundara el centro de Barcelona de banderas españolas, allá donde sólo solían pasear esteladas.

Ese despertar culminó el 21 de diciembre, cuando Ciudadanos, partido liberal que defiende la unidad de España, se convirtió en el partido más votado. La suma de escaños del bloque independentista no le permitirá gobernar pero el vuelco no es sólo un hecho simbólico, sino la confirmación de que hay millones de personas en contra del procés y que exigen el fin de las políticas que pretenden la ruptura.

En la conversación sobre Cataluña se ha colado en los últimos días un término que en un primer momento puede sonar a broma pero que cuenta con cada vez más apoyos y que lleva camino de convertirse en un problema para Puigdemont, Junqueras y demás cabezas visibles del secesionismo. Se trata de Tabarnia, el independentismo que nace como respuesta al independentismo.

¿Por qué Tabarnia?

Se trata de una palabra surgida a partir de Tarragona y Barcelona, las dos provincias en las que cuentan con menos apoyos los partidos soberanistas.

¿Qué territorios comprende?

En su página web www.bcnisnotcat.es, los promotores de la idea aseguran que “Barcelona y su área metropolitana deberían independizarse de Cataluña y formar su propia comunidad autónoma haya o no independencia” aunque admiten que no han alcanzado un consenso sobre si en esta hipotética nueva comunidad autónoma debería integrarse la “franja de terreno que une Tarragona con Barcelona”.

“Esas comarcas tienen las mismas características que Barcelona: bilingüismo, voto no nacionalista mayoritario, multiculturalidad, alta urbanización, fuerte relación económica y cultural con el resto de España, etc.” afirman desde Barcelona is not Catalonia.

Su propuesta es la siguiente:

¿Qué es Barcelona is not Catalonia?

Es la plataforma que ha ideado Tabarnia y que, según su web, cuenta con el apoyo de más de un centenar de asociaciones y empresas de diversos ámbitos, además de por ciudadanos de forma individidual.

¿Cuáles son sus objetivos?

Su fin último es la creación de una comunidad autónoma independiente de la actual Cataluña. Con ello, aseguran, lograrían estos tres objetivos: gestionar los recursos que genera Barcelona de una manera más justa y eficiente, asegurar la permanencia en España y recuperar la soberanía histórica del condado de Barcelona como territorio autónomo e independiente.

Bandera

Creada a partir de las banderas de Tarragona y Barcelona. Aspiran a que sus partidarios imiten el proceder independentista y la cuelguen de los balcones:

Ver imagen en Twitter Bcnisnotcat @Bcnisnotcat_ Invitamos a todos aquellos que crean en el proyecto de una comunidad autónoma de Tabarnia a que pongan nuestra bandera como imagen de avatar, a que utilicen los símbolos: +=+= y a que usen el gentilicio tabarnés o tabarnesa.

+=+= Tabarnexit! #Bcnviafora #Tabarnexit #Bcnisnotcat

El 21-O

Los resultados de las pasadas elecciones catalanas han puesto color real al territorio que abarcaría Tabarnia. En este gráfico en el que se pueden consultar los resultados por municipios se reflejan las zonas en las que tiene menos fuerza el independentismo:

Eco en las redes sociales

Tabarnia ha sido el tema más comentado este martes en Twitter o Facebook. El hashtag #TabarniaisnotCatalonia se convirtió en viral y hasta los líderes de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y en el conjunto de España, Albert Rivera, se hicieron eco de la iniciativa, no para sumarse pero sí para denunciar que la misma pone ante el espejo al independentismo.

Precisamente uno de los citados, portavoz de Cs en el Congreso, realizó la siguiente reflexión: