ANÁLISIS -Los que se fueron del PSOE – Agenda Pública. ¿Volverán?

JOSE ÁNGEL GONZÁLEZ. PERIODISTA Nada ejemplar ser humano y deportista con poco futuro –el puesto 287.º del mundo a los 21 años no admite demasiada esperanza–: ¿ha pensado en dejarlo y regresar a las aulas? Lo pregunto porque en el clip de televisión en directo de Eurosport Francia que le ha dado la popularidad que no había logrado con la raqueta demuestra, s […]

PEPA BUENO. PERIODISTA No sé si a estas alturas habrá dimitido ya el fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. Si no lo ha hecho, le quedarán horas para dejar un cargo en el que ha estado apenas tres meses salpicados de polémicas. Hasta para un Gobierno que ha decidido soportar el escándalo de las maniobras en la Fiscalía con tal de tener a alguien de confianz […]

ROSALÍA LLORET. PERIODISTA Y EXPERTA DIGITAL No es una pregunta metafísica… Me refiero a los sentidos, no a los sentimientos. También en este ámbito, los robots han estado muy limitados con respecto a los humanos, al menos hasta ahora. Sus únicas percepciones proceden de los sensores que lleven instalados (si es que llevan). Y en esto compiten en franca desi […]

ROSALÍA LLORET. PERIODISTA Y EXPERTA DIGITAL