Susana Díaz y parte de sus barones han comenzado a organizar de urgencia sus congresos regionales para intentar mantenerse en el cargo tras la debacle de su candidata.

La Gran Perdedora se aferra a su feudo. La clamorosa derrota de Susana Díaz ha hecho que ella sea la primera de convocar su congreso en Andalucía para julio, como también harán Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, y Guillermo Fernández Vara en Extremadura.

Emiliano García-Page, que amenazó con marcharse, en Castilla-La Mancha, pero de palabra tiene poca o ninguna, y eso da idea de su catadura, ha convocado el congreso para septiembre. Javier Lambán, el sumo sacerdote gusanista, que dijo que su candidata perdedora estaba “tocada por los dioses”, todavía no ha puesto fecha a su cónclave, pero ni hablar de irse, por favor. Parece que está pensando en atornillarse a su sillón, para dejar aún más clara su postura.

La candidata fracasada, Susana Díaz, tras amagar con plantar batalla en las listas, se vio sola y tuvo que ceder. Ahora quiere mantener al menos su sillón en Andalucía a pesar que su imagen ha sido dañada por sus maniobras y su sonada derrota. El amplio sector ‘pedrista’ en Andalucía ha criticado la urgencia a la hora de convocarlo, como si intentara evitar una candidatura alternativa. De hecho Alfonso Rodríguez Gómez de Celis lo califica de “congreso exprés”.

En la comunidad valenciana, entre la militancia ‘pedrista’ se cree que Puig tiene ‘miedo’ a perder su puesto tras haber apoyado a la candidata perdedora.

En Andalucía, no se prevé una candidatura alternativa (que debería haberla con un buen cabeza de lista pedrista) aunque sí un congreso con cierto ‘ruido’.

En Extremadura, a Guillermo Fernández Vara, le han salido dos candidaturas alternativas encabezadas por dos mujeres, las exconsejeras Eva María Pérez y Leonor Pereda, está última, hizo campaña en las pasadas primarias a favor de Pedro Sánchez.

El que puede tener graves problemas también es Javier Lambán, donde Susana Díaz perdió también en las primarias, aunque todavía no se saben ni candidaturas ni fechas. Pero si se habla de que la valiente Susana Sumelzo, una de las heroínas del ‘No es No’ en el Congreso, podría presentarse, y entonces, Lambán sería casi con seguridad historia. Y nosotros que lo veamos.

García-Page, en Castilla-La Mancha, parece ‘tocado’, según afirman fuentes del partido y podría salir derrotado o anunciaría su marcha en septiembre. Emiliano García-Page, que no se le conoce trabajo alguno en el sector privado, tendría un futuro incierto. Aunque puede seguir los pasos de multimillonario de Bono, que hizo una fortuna por sorpresa de la noche a la mañana, y todavía nadie se explica cómo. Pues, explicarnos cómo, nos lo explicamos, lo que no nos explicamos es cómo Bono, o Page con su irrisorio currículo, se atrevan a abrir la boca y hablar ‘ex cathedra’. Un pelín de vergüenza torera, por favor.

Donde sí está claro que no repetirán son en Murcia y Asturias. Javier Fernández, el presidente de la gestora ‘susanista’ ha anunciado que no repetirá, aunque ya había sido derrotada su candidata, y no tenía muchas posibilidades.

Viendo los escasos resultados electorales de los anteriores, cosa buena sería una renovación en todos los feudos, por aquello de que se vea que la limpieza en el Partido Socialista va en serio. Y porque su sobreexposición mediática durante dos años para sabotear, derrocar y conspirar contra candidatos de su propio partido, la verdad, ya atufa.

Rafael González Tovar, en Murcia, anunció que no iba a repetir, como también hizo Francina Armengol en Baleares.

