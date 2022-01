Fechas de muerte por vacunación públicas: los piratas informáticos piratean los servidores de Pfizer, Moderna and Co.

La indeseada compañera No objeto la elección de ‘vacuna’ como palabra del año, como esperanza de vencer la pandemia. Pero le hace competencia otra, olvidada en el llamado primer mundo, ya que en el segundo y tercero sigue causando estragos. Me refiero a ‘muerte’, que desde nuestra olímpica altivez creíamos, si no vencida, domesticada, pero sigue ahí, como nuestra sombra. Y seguirá […] (abc)

Bildu no miente Los entendidos en ETA resaltan su carácter oprobioso y asesino, pero insisten en que no mentía nunca. Bildu, como heredera natural de la banda, conserva algunos de aquellos genes, incluyendo el de la sinceridad de sus propósitos (siniestros). Cuando dicen «vamos a Madrid a tumbar el Estado» no mienten, cuando Otegi afirma que Sánchez preside el Gobierno más […] (abc)

Mal están las cosas El estigma social como recurso político (no vacunados igual a no ciudadanos) no lo han inventado Morrison ni Macron (el nacionalsocialismo fue la forma insuperable de las negaciones de ciudadanía), que, como buenos liberalios, sólo estiran un chicle. Gandhi aún no es Gandhi al ir a Suráfrica a prosperar. En Durban le venden un billete a Pretoria de primera c […] (abc)

Sin luz ni taquígrafos Pedro Sánchez da la sensación, y cada día más, de haber importado los peores usos y costumbres de los países bananeros donde se mira cada mañana para atusar su acción de Gobierno. No en vano, en la rebotica de La Moncloa se mece algún conocido en el mundo de los servicios de publicidad y comunicación, conocedor profundos en hábitos y libertades en La Habana. […] (abc)

Qué viejo está el PSOE La nueva izquierda española es más vieja que ir a pie. Los ignorantes de la historia, más los instruidos que han decidido suscribir, y aun diseñar, la memoria oficial, pueden tomar por nuevo un Frente Popular. Pero esa desgracia solo es nueva con respecto al felipismo, cuando socialistas y comunistas eran agua y aceite. Es más, todos los apoyos internacional […] (abc)

Fuera caretas en el idilio entre el PSOE y Bildu La pleitesía con la que el líder de los socialistas vascos acudió ceremoniosamente ayer a la sede de Bildu para seguir cultivando y normalizando las relaciones con Arnaldo Otegi, no fue sino un eslabón más en la cadena de cesiones que el PSOE está dispuesto a hacer. El socialismo tiene la vista puesta en un futuro Gobierno vasco junto a Podemos y de Bildu. Y […] (abc)

El ‘momentum’ andaluz La campaña en Castilla y León huele a paliza del PP, aunque ese aroma puede generar un exceso de confianza que impacte en la abstención y acabe matizando a la baja el resultado, pero el acontecimiento que va a marcar el signo político del año, y tal vez del destino de Sánchez, son las elecciones de Andalucía. Y a Juanma Moreno la legislatura le empieza a ole […] (abc)

El dictador Sánchez Cuando Rajoy peroró a través de un pantallón de plasma, momento cimero de su paulatina transformación en holograma político, Pablo Iglesias lo calificó de «impresentable» y Pedro Sánchez denunció una «falta de respeto a los ciudadanos». Aquel primer desprecio del marianismo a la labor de los medios de comunicación fue caballo de batalla de la izquierda duran […] (abc)

Tratado del Atlántico Sur Se están cumpliendo los setenta años de la creación de la OTAN cuando Alemania y Francia plantean la necesidad de crear un ejército europeo para que la defensa de este continente no dependa de los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con esta propuesta y pienso que hay muchas y poderosas razones para rechazarla, y estoy convencido de que la inmensa mayoría […] (abc)

Un zumito de borrajas El artículo 3.6 del ‘Código de ética política’ de Barcelona en Comú proclama el «compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción», entre los que cita expresamente la «malversación» y el «tráfico de influencias», que son los que un juzgado investiga por merodear […] (abc)

«Cobertura oficial» Al amparo de la maldita pandemia no son pocos los gobiernos, incluido el nuestro, que han recortado las libertades de prensa y se han parapetado tras un muro de excusas sanitarias para no tener que rendir cuentas. La verdad, no deja de sorprenderme cómo comportamientos que hace unos años hubieran sido completamente escandalosos, sobre todo si los hubieran as […] (abc)

Los no héroes «¿Hizo usted lo que hizo para salvar al gueto o para salvarse a usted?». La brutalidad de la pregunta rompe cualquier cortesía. En el documental ‘El último de los injustos’, Claude Lanzmann reconstruye la otra cara de su monumental ‘Shoah’, el más lúcido -y el más escalofriante- de los testimonios fílmicos sobre el exterminio judío bajo el nazismo. Y, de un […] (abc)

Ocho años después Nunca he estado en el bar La Huelga, en el barrio de Lavapiés, y tiendo a pensar que si lo hiciera no me sentiría a gusto. No me muevo en el mundo de la izquierda, doblo la edad de sus clientes habituales, me espanta el bullicio, y aún más si se ambienta con música de Ska-P, no he esnifado una raya de coca en toda mi vida y creo que miraría con indisimulado […] (abc)

Periodismo a la carta La idea de la Secretaría de Estado de Comunicación de organizar reuniones informativas, seleccionando para ello exclusivamente a medios ideológicamente afines, no es un error de cálculo ni puede ser achacable a la mentira de que los protocolos anti-Covid impiden convocar a decenas de periodistas a la vez. En absoluto. Eso es un premeditado insulto a la intel […] (abc)

Los Novaks El Ayuntamiento de Vic prohibió una parada informativa a favor del castellano por considerarla «contraria a la moral, las buenas costumbres o el orden público». Scott Morrison, PM australiano, justificó la expulsión de Djokovic por el «interés público, motivos de salud, seguridad y mantenimiento del orden». Las normas son las normas. Ni siquiera han de ser l […] (abc)

Roberta, de oídas La pasada semana se quejaba un lector de la mezquina cobertura informativa que en ABC había merecido la muerte de David Sassoli, presidente de un Parlamento Europeo del que procede la mayor parte de la última legislación española, de inspiración comunitaria. Su queja estaba justificada. A diferencia de Antonio Tajani, enamorado de nuestra nación, hijo adopti […] (abc)

Anatomía de Grey El alcalde Almeida desata ‘una tormenta’ porque quiere a Djokovic en el tenis de Madrid. Almeida vive del Estado de Partidos, pero ignora en qué consiste, cosa que pasa mucho: ese Estado es el pesebre feudalizado por dos ideologías dominantes, el facherío progre y el cancaneo liberalio, que no conciben que pueda haber alguien que renuncie a una ganancia por […] (abc)

La república chulísima Lo que es el ‘negoci’ de la independencia. La Generalitat ha creado un engendro digital llamado CatVers, consistente en un «metaverso gestionado por el Centre Blockchain de Catalunya» que sitúa en un universo paralelo a quien se coloca una de esas gafas gordas de realidad virtual parecidas a una tele antigua. Hace dieciocho años Philip Rosedale inventó una r […] (abc)