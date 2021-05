ÚLTIMAS ENCUESTAS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES EN ESPAÑA: Vox sigue creciendo sin parar y consolida su tercera posición, el PP adelanta por primera vez al PSOE, a la derecha (real+cobarde) le faltan pocos escaños para alcanzar la mayoría absoluta / UP cae en toda España, salvo en Cataluña / Más País es el único partido de la izquierda que crece en votos y en escaños

Pedro Pilatos Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo: «Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis» (Evangelio de San Mateo 27:24) Tener un Gobierno en permanente campaña, consciente gracias al batacazo del 4-M de que la baraka no dura eternamente, tiene es […] (abc)

El plan Sánchez tras su toña madrileña Curioso: en el Gobierno «progresista y feminista» tenemos cuatro vicepresidentas, pero quien ejerce realmente de vicepresidente es un gachó sin carné del PSOE y que ni siquiera figura como tal. El consultor político Iván Redondo Bacaicoa, donostiarra de 40 años, el fontanero con más poder en nuestra democracia, es ‘de facto’ el vicepresidente. Su despacho mo […] (abc)

Las franquicias sueltan lastre para sobrevivir La sigla UP se ha vuelto tóxica dentro de la órbita del populismo de extrema izquierda. La última en dejar claro que quiere soltar lastre con Unidas Podemos ha sido la dirigente de Adelante Andalucía, que para salvarse del efecto arrastre ya fija su mirada en forjar una coalición con Errejón, Colau y Oltra, con tal de que nadie asocie a su partido con el de […] (abc)

No confunda el escenario Cada día antes de acostarnos, en lugar de contarle un cuento a Maria, le pongo un vídeo de YouTube con los mejores momentos del juez Marchena durante el juicio del proceso independentista. Hay muchas frases graciosas, como cuando el abogado Pina le dice: «No, no, no»; y su señoría responde: «¿Cómo que no, no, no? Claro que sí, sí, sí», o el momento impagable […] (abc)

Los pedos de Florita No será por no contribuir. Que no se diga. La guerra de la independencia de Estados Unidos surgió por la rebelión de los colonos contra la Corona británica por abusar de ellos con un arancel sobre el té. En Egipto, la utilización del aceite para cocinar no solo estaba muy fiscalizada, sino que cualquier aprendiz de chef estaba obligado a comprar el que fabri […] (abc)

El medallero A Casado le toman por un botones de Davos, pero al centro va y no va solo. Él dio el discurso contra Abascal porque había red. Su giro se va realizando; se incorpora Cs, que aclara el vino pepero, y con ello se acerca también un mundo neuronal sobrerrepresentado en los medios. El PP comenzará a disfrutar por fin el privilegio de ser un partido moderno y euro […] (abc)

Penaltis Imagino a los colegas de Deportes echándose las manos a la cabeza al verme invadir su terreno. «¡Pero este Carrascal ha perdido el oremus! Meterse a escribir nada menos que de penaltis, tal como está el patio, que ni siquiera los árbitros se ponen de acuerdo!». No se preocupen, que no intento hacerme un hueco en su hacienda y, menos, sentar cátedra en ella. […] (abc)

El todo y las partes Sin libertad política, la política es marketing y glamur. El gobierno se quita el decreto de alarma, que es franquismo de garrafón, pero deja a los caciques meter toques de queda con un bando local. También la República se quitó la pena de muerte, porque qué barbaridad, pero aplicaba la ley de fugas (Casas Viejas). La Constitución, ay, se lo quita todo, como […] (abc)

Los impuestos bonitos El gran objetivo actual del gabinete de propaganda del Gobierno -o sea, del Gobierno en sí mismo, dado que la propaganda es su principal actividad- consiste en convencer a los españoles de que la subida de impuestos no es una subida de impuestos. O al menos, como eso va a resultar un poco difícil, de que es por nuestro bien. Que nos conviene pagar más para s […] (abc)

19 árbitros, 19 Con tal de quitarse de encima el problema de la responsabilidad ante la pandemia, no han sabido qué hacer a la hora del vencimiento del estado de alarma y le han largado el mochuelo iba a decir a las autonomías, pero en realidad no ha sido así. Las autonomías de hecho no son soberanas para adoptar medidas y restricciones en beneficio de los ciudadanos y cont […] (abc)

Cataluña se aproxima a otro fracaso colectivo Cataluña está apenas a dos semanas de romper de nuevo el tablero político y verse forzada a celebrar nuevas elecciones autonómicas por la incapacidad de los partidos del Parlament de alcanzar un acuerdo de investidura. Desde que se abrieron las urnas en la noche del 14 de febrero, ni ERC ni Junts han sido capaces de cerrar un pacto de gobierno, lo cual no so […] (abc)

Recuperación y chapuzas El diagnóstico que hizo ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre la evolución que pueda experimentar el Programa de Estabilidad 2021-2024, diseñado por el Gobierno junto al plan de recuperación de nuestra economía y el Plan Nacional de Reformas, es muy preocupante. España es la única economía de entre las principales potencias […] (abc)

Un siglo sin doña Emilia Tal día como hoy de hace cien años, fallecía en su domicilio madrileño de la calle Princesa doña Emilia Pardo Bazán. El mismo día en que se encontró indispuesta por un resfriado, el domingo 9 de mayo, Eugenio Díaz, su mayordomo, había llevado a la Redacción de ABC el último artículo escrito por la ilustre novelista. El martes se agravó su afección gripal, ha […] (abc)

Reproche al derroche La Airef todavía responde a su nombre en sus cometidos, viene a ser de los pocos organismos públicos que nos van quedando independientes, porque digamos que no le ha llegado su hora, Sánchez mediante. El CIS tuvo un pasado de cierta gloria y autonomía, lo mismo que el Consejo de Transparencia, pero ambos fueron sacrificados por las hordas tezanas a la vista […] (abc)

Don Angelito o el caos Imposible olvidar aquellos días de mi infancia en los que irrumpía en casa don Angelito. Era el practicante, y aparecía como elefante en cacharrería. Tipo dicharachero y amable, llegaba siempre corriendo detrás de un maletín XXL lleno de todo lo necesario para poner vacunas, y dar pinchazos a diestra y siniestra. Unas veces en el brazo y otras en el... cuand […] (abc)

Vivan las caenas Con Franco esto no pasaba. Hablamos de José Manuel, ya purgado por el sanchismo como líder del PSM y en cuyos tiempos como delegado del Gobierno en Madrid la Policía -venga furgonas- hacía lo que podía ante cualquier amago de altercado. Mercedes González, su sucesora, es más retraída y observadora. Como buena delegada de Pedro Sánchez, ha asimilado la estrat […] (abc)

Ética y estética, señora Calvo La señora Calvo se ha permitido, al día siguiente de las elecciones de Madrid, llamarnos fascistas y poner en nuestro horizonte y responsabilidad los campos de concentración y exterminio nazis. Señora Calvo, como persona es una inmoralidad; como política, este país no se la merece, y como vicepresidenta del Gobierno no es usted aceptable. Los votantes de la […] (abc)

El gran botellón de Sánchez Fiel al desdén altivo que distingue su floja ejecutoria, el presidente del Gobierno decidió no mover ni un pósit para favorecer una transición ordenada tras el levantamiento de un estado de alarma de seis meses, promovido por él mismo en octubre argumentando «una situación extrema». Presidentes de comunidades de todos los colores, ¡hasta los nacionalistas!, […] (abc)

Telenovelas Veo en ABC Cultural los libros más vendidos de la semana y en el puesto número 9 (parezco un DJ o Joan Baez) está ‘El principito’ en una edición de Salamandra. «Nuevo en la lista». Lo primero que hago es preguntarme quién y por qué se ha puesto ahora con el librito de Saint-Exupéry. Me dicen que hay escolares que lo tienen de tarea. Vale. Pero también que es […] (abc)