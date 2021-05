SOCIEDAD – Registro Civil de hijos de parejas homosexuales

Los derechos de todos son iguales. Así lo afirma la ley española, pero al parecer esto no se cumple a cabalidad. Pilu asegura que ella no pudo disfrutar del beneficio de las 16 semanas de permiso que se le concede a todo padre o progenitor no gestante después que su hija nació. Cabe mencionar que legalmente esto tendría que cumplirse pues su pareja, Noelia, dio a luz a una pequeña en febrero de 2020, por lo que también es hija de Pilu, aunque esta no la haya gestado.

Derechos de madres y padres no gestantes debe incluir a los homosexuales

El caso anterior no ha sido el único que se ha presentado ante el registro civil de A Coruña. Según las parejas de mujeres que afirman que no reciben los mismos beneficios de las parejas heterosexuales afirman que no pueden inscribir a sus hijos como suyos ante el registro civil pues no cuentan con el requisito principal: estar casadas.

Para que el registro ante el https://www.registrocivilcoruna.org/ de un menor indique la maternidad de ambas mujeres, estas deben casarse, de lo contrario la mujer no gestante tendrá que adoptar al bebé. Esto quiere decir que termina siendo legalmente su hijo, aunque sigue sin serlo. Ya va más de un año, y Pilu no ha podido obtener nada ante de parte de las autoridades, por lo que alza su voz para hacer valer sus derechos.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales afirma que esta es una de las exclusiones que sufren las mujeres lesbianas y bisexuales con pareja mujer. La misma denuncia se realizó el Día de la Visibilidad Lésbica el 26 de abril. La coordinadora de políticas lésbicas, Cristina Pérez, informa que la ley discrimina a los niños de estas parejas, siendo que son iguales y tienen las mismas condiciones que otros niños nacidos en parejas casadas heterosexuales.

Cabe mencionar que ya existe un borrador de la Ley LGTBI que se viene analizando ante el Ministerio de Igualdad y el PSOE, y que la misma se está trabajando para salir junto a la Ley Trans. Lamentablemente, esta situación es un obstáculo para que tales normativas aseguren los derechos de la minoría.

La historia de Pilu y Noelia: Una lucha por los derechos de su hija

Hace unos años, Pilu y Noelia decidieron acceder a la reproducción asistida para cumplir su sueño de ser madres. Sin embargo, una vez que se enteraron que tenían que contraer matrimonio para que sus hijos fueran reconocidos con una filiación con Pilu, se sintieron indignadas.

La pareja afirma que nunca fue su idea casarse, y que de hecho no les era razonable tener que hacerlo. Por supuesto, quizás con el tiempo era un proceso que terminarían por hacer, pero no precisamente por obligación o por tener una posición política, pues no es parte de sus creencias.

Lo que la pareja encontró al tratar de reconocer a su hija por ambas mujeres, notaron que había una jerarquización de relaciones que no van con la condición de ellas. De hecho, es interesante que los mismos funcionarios del Registro Civil reconocieron que se trataba de una discriminación pero que no podían ayudarlas pues la ley no respaldaba ese tipo de procesos.

Entonces, la única alternativa que queda es tener que adoptar a una niña que de por sí es suya. Lamentablemente, la pequeña nació en plena pandemia, así que, aunque el proceso se inició, tuvo que ser paralizado. Ya la pequeña tiene un año y no ha podido ser reconocida por una de sus madres. Por lo que se pide que se reconsidere la ley, y se proteja los derechos de todos los ciudadanos.

Procedimientos ante el Registro civil

El reconocimiento de los hijos no es el único trámite que puedes realizar en el Registro Civil de A Coruña. Tanto para heterosexuales como para toda la comunidad LGTBI hay procedimientos disponibles en el registro, uno de estos es el matrimonio. Por supuesto, hay cosas que se deben mejorar, y se espera que el progreso siga por el camino de la igualdad.

Puedes pedir en el registro civil de A Coruña, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio para poder reconocer a tus hijos o bien actas de defunción. Todo esto lo puedes hacer por internet para evitar aglomeraciones en las oficinas del Registro Civil.