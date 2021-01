Entre la fértil cosecha de frases para la historia, entre pixies y dixies, cocineras antes que frailas o dinero público que no es de nadie, una de las más memorables de Carmen Calvo es aquella en la que sostenía que «el feminismo no es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista». En un principio, bonita, todo el mu […]

Me han despertado una suerte de conmovida hilaridad la consternación y el escándalo que ha causado saber que «Amazon repercutirá la tasa digital aprobada por el Gobierno a las empresas». Resulta, en verdad, desolador que la gente no termine de entender que la izquierda caniche ha sido creada y encumbrada al poder para «implementar» el nuevo reinado plutocrát […]

El Gobierno está llevando el filibusterismo parlamentario al grado de excelencia. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, está burlando al Congreso de forma premeditada para no dar explicaciones sobre la evolución de la pandemia durante los seis meses de estado de alarma. Illa trampeó los trámites del Congreso en diciembre para no rendir cuentas, y en […]

No pocos lectores compartirán que vivimos una realidad de engaño desde el poder. Antes no se había conocido un presidente de Gobierno que mintiera tanto. Se trata de una gran estafa política en tres tiempos -al menos- y con afectados varios. El primer afectado es el pueblo español en su conjunto desde un golpe parlamentario, que eso fue la moción de censura […]

He oído decir a Lola Flores «empowerment» y casi me caigo de la silla. Ya no se respeta ni lo sagrado. ¿Por qué inventar discursos que nunca dijo si lo que decía era más importante? Nada tengo contra las cervezas españolas que saben a cerveza y no a regaliz (el brebaje artesano os lo metéis por ahí). Viva Cruzcampo, Mahou y Estrella de Levante (no voy a nomb […]

