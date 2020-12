Asturias se mantiene por debajo de los 100 casos, pero duplica la tasa de positividad y registra 9 muertes | Alcanzó una tasa del 4,98% tras realizar ayer 2.518 pruebas / El número de positivos en las últimas 24 horas fue de 71

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado negativo en la prueba PCR a la que tuvo que ser sometido, al igual que todo su gabinete, tras el acto del PP en La Coruña, en el que estuvo también el líder popular, Pablo Casado. Al no haber mantenido contacto estrecho con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien dio positivo tras viajar la semana […]

si no fuera por lo que es, hoy estaría Vilalba celebrando su «Feira do capón», ahora al abrigo de una carpa pero durante muchos lustros con las cestas expuestas a la rigurosa intemperie de la plaza de Santa María y bajo vigilancia de la torre octogonal de los Andrade, que enseña geometría a toda la Terra Chá. Para muchas familias gallegas, la cena de Nochebu […]

«To be, or not to be». El príncipe Hamlet se atormentaba en su dilema. Hoy, sin embargo, hay muchos individuos -en la escena pública y en nuestro propio entorno- que no perderían ni un segundo en la duda, en cuestionarse si traicionan o no sus principios. Todos conocemos personajes de esa especie. Llamémosles «mercaderes». E, incluso, sin pensar demasiado, s […]

