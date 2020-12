La baja inmunidad de los gallegos los hace más vulnerables a la tercera ola / Solo cuatro de cada cien se han contagiado, según el estudio de seroprevalencia

Uno de cada diez españoles se ha infectado, aproximadamente unos 4.700.000.

Solamente 121.4777 gallegos han pasado el coronavirus. Los anticuerpos han hablado: cuatro de cada cien (el 4,5 % para ser exactos) han desarrollado defensas contra el SARS-CoV-2, según los resultados de la cuarta ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID, elaborado por el Ministerio Sanidad, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que significa que Galicia, escasamente inmunizada, es más vulnerable a la tercera oleada.La suya es la segunda tasa más baja de toda España, solo superada por la de Canarias (3,8 %) y más de cinco puntos por debajo de la media, que asciende a 9,9 %.La mitad habrían contraído la enfermedad en la primera ola (las tres primeras rondas del estudio se hicieron entre abril y junio, concluyendo que solo tenían anticuerpos alrededor del 5 %) y la otra mitad, en la segunda (entre julio y noviembre).En la comunidad gallega la situación está más descompensada. La segunda embestida fue más dura: un 1,9 % pasó el covid en el primer asalto y un 2,6 en el segundo. Las últimas pruebas de este macroestudio, llevadas a cabo entre el 16 y el 29 del mes pasado en más de 1.500 centros de salud, y en las que participaron 51.409 personas (algo menos que en las tres primeras, en las que se observaron a 68.287 participantes), desvelan, además, que mientras en primavera se detectaba uno de cada diez casos, ahora se localizan ya seis de cada diez.La prevalencia actual en España (porcentaje de personas con anticuerpos en estos momentos) es del 7,1 %, muy similar en hombres y mujeres, y menor en los niños que no llegan a los diez años.Sin embargo, cuando se habla del dato global o acumulado las cifras llegan al 9,9 %. ¿Por qué estos valores son distintos? Porque hay gente que con el paso del tiempo pierde los anticuerpos, pero también, explicó la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Marina Pollán, porque hay participantes en el estudio que al hacerse la prueba no tienen niveles lo suficientemente altos para que el test rápido dé positivo.Las estimaciones presentadas aún deben ser confirmadas con los análisis del laboratorio que permitirán analizar si esa diferencia entre la prevalencia global y la actual se debe a la duración de la inmunidad o a otros factores relacionados con las técnicas usadas para medir los anticuerpos.Además, las conclusiones tienen que trasladarse a la realidad de cada comunidad y estudiarse considerando otros factores, como el porcentaje de casos en población institucionalizada (como residencias o cárceles) que no se han tenido en cuenta.El estudio también se detiene a examinar qué porcentaje de personas dieron negativo en las tres primeras rondas y ahora han arrojado un resultado positivo. Son el 3,8 %. En las anteriores, era del 0,7 % y 0,9 %.«Esta tasa es muy dependiente de cuánto nos movemos y de lo próximos que estamos unos de otros. Toda la movilidad que hemos tenido en verano y otoño se refleja aquí», justificó Pollán.¿Y cuándo habrá inmunidad de rebaño? La conclusión de la directora del instituto de investigaciones es que llegará antes la vacuna. «Es cierto que si se han contagiado muchas personas se pueden establecer determinada barreras para el virus en los colectivos o en las ciudades más afectadas, pero esto no impide su circulación -advirtió la experta-. El virus sigue circulando».Cuenca, con un 18,7 %; Soria y Madrid, ambas con un 18,6 %, son las provincias con más inmunidad y, por tanto, las más castigadas por el virus estos últimos once meses. En el otro extremo, Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Huelva, Córdoba, y A Coruña, Pontevedra y Lugo se sitúan cerca o por debajo del 5 %, lo que lejos de resultar un buen dato son malas noticias. En estas zonas no hay apenas inmunidad.La coruñesa es, además, la provincia peninsular con el porcentaje más bajo de infectados (3,8 %). El macroestudio realizado por el instituto Carlos III refleja que los mayores porcentajes de seroprevalencia se sitúan en el centro del mapa español, pero, a diferencia de las tres rondas anteriores, esta cuarta demuestra una mayor dispersión por otras provincias, como Navarra (14,3 %), Zaragoza (12,7 %); Barcelona (12,4 %) y Lérida (12,2 %).Los sanitarios (16,8 %), las mujeres que cuidan a personas dependientes en domicilio (16,3 %), las limpiadoras (14 %) y los empleados sociosanitarios (un 13 %) son los profesionales que más se han contagiado.El personal de enseñanza no presenta cifras superiores al resto de colectivos.y llama la atención lo elevada que es en aquellos sin nacionalidad española, un 13 %, lo que podría estar relacionado con el trabajo que desempeñan o con sus condiciones de vida.





https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/12/15/diez-espanoles-infectado-coronavirus/00031608046323389113141.htm