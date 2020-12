Guerra legal: Texas demanda ante la Corte Suprema a los estados claves por violar las leyes electorales – A la demanda de Texas se han sumado (confirmados hasta ahora) otros 17 estados que exigen que se invalide los resultados electorales

Patera y avión En el pandemonio de Arguineguín, primeros días de la crisis migratoria, gimió Marlaska: «Cuando se habla de traslado a la Península digo que hay que luchar contra que se establezcan vías de entrada irregular a Europa». Aún estaba terminando de dar este jipido cuando un avión con 30 inmigrantes aterrizaba a escondidas en Sevilla. Horas después, otro vuelo lle […] (abc)

La cartita de Simón El gran Ibáñez publicaba álbumes especiales de Mortadelo sobre acontecimientos señalados. Tras un Mundial de fútbol en el que España había pinchado -tónica habitual hasta el milagro de Sudáfrica-, parodiaba en una viñeta nuestra querencia a culpar a un enemigo exterior de nuestras cagadas: «Es que el césped tenía mucha hierba, jefe», pretextaba un Mortadelo […] (abc)

Zapatero, diez años de amor Todas las dictaduras fingen consultas populares: en su código genético va proclamar sus populismos más democráticos que cualquier democracia. A ninguna le molesta hacer el ridículo al exhibir sus resultados. ¡Enormes! Así, en la Málaga de mi adolescencia, los resultados del referéndum franquista, enarbolados frente al mar en colosales luminosos, debieron mat […] (abc)

Subir salarios ahora no toca El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta mínimo los mil euros ya estaba pactado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cara al acuerdo de la dichosa coalición entre socialistas y comunistas que nos gobierna. Pero tras el último aumento hasta los 950 euros -desde el pasado 1 de enero- un nuevo alza era una medida que, aparentemente, se h […] (abc)

Lenox y la Inmaculada Como corresponde a un ejemplar de Tirano de la Trona (arrogancia, infantilismo e irresponsabilidad), el presidente del Gobierno de España dedicó el día de la Inmaculada a homenajear a John Lennon, el «Lenox» de Tierno en la inauguración de un paseo al beatle en el Retiro: -Hace 40 años John Lennon moría asesinado. Nos arrebataron al músico pero nos queda su […] (abc)

El corazón en la mano Angela Merkel no ha sido nunca una dirigente propensa a la posmoderna política de las emociones. Todo lo contrario: sin llegar a la dureza de carácter de Thatcher, gasta fama de racional, austera, de talante reacio al sentimentalismo fácil. Muy «alemana» en la extensión más estereotipada de la palabra. Por eso se hizo raro oírla hablar, como ayer bajo la cúp […] (abc)

Consejo de Ministros en su dormitorio Con la ley de libertad sexual, la política se nos va a meter en la cama. Una intrusión que el progresista ve -o acabará viendo, si es un progresista de derechas- como lo más normal del mundo, pues, al fin y al cabo, para él todo es política y la política lo es todo. Y siendo el sexo la mitad del todo, o al menos cuarto y mitad, se entiende la naturalidad con […] (abc)

La demagogia económica rompe otra vez al Gobierno La presión de Podemos sobre Pedro Sánchez para que el PSOE sea subalterno de todas sus propuestas económicas nunca tiene final. Por disparatadas que sean sus iniciativas, no hay un solo día en que Podemos no se descuelgue con una idea para tensionar al Gobierno en busca de que los ministros socialistas queden desautorizados. Sin embargo, ayer fue José Luis E […] (abc)

Don Juan Carlos admite su deuda Los representantes legales del Rey emérito presentaron ayer una declaración ante el Ministerio de Hacienda con la que Don Juan Carlos da por regularizada su deuda con el Fisco por valor de 678.393,72 euros, correspondientes a regalos opacos que recibió durante los años 2017, 2018 y 2019 -una vez que hubo abdicado- y que nunca había declarado como suyos. Ese […] (abc)

La deriva totalitaria Al cabo de una larga y accidentada historia, España -tras otros intentos frustrados- desembocó, por fin, tras un ejemplar proceso de transición política, en el periodo histórico de mayor plenitud y disfrute de la libertad bajo la ley que aún protege nuestra Constitución. Sin embargo, muchos españoles, demasiados, lejos de apreciar los principios rectores del […] (abc)

Jugar con los inmigrantes Cuando se concibe la política como un plató en permanente directo, como propaganda de principio a fin, pasa que los dichos no casan con los hechos, ni las palabras recientes con las precedentes. El Gobierno no sabe qué hacer con los inmigrantes, en esto no es diferente a otros, pero sí se distinguió por hacerse publicidad a cuenta de aquellos pobres del Aqua […] (abc)

Fraga José Bergamín dijo una vez que en su vida había visto mucha gente con fama de fascista o que quisiese ser fascista, pero que fascistas de verdad sólo conoció dos: José Calvo Sotelo y Manuel Fraga. Tenía también lo suyo Bergamín, pero sirva esto para advertir lo cerca que está el PP de repudiar en un día tonto a su propio fundador. Fraga sería lo que fuese, p […] (abc)

La burramia es «progresista» Durante la pandemia hemos visto infinidad de reportajes con científicos españoles -casi todos funcionarios- investigando sesudamente en sus laboratorios con sus batas y sus tubitos. También han ofrecido un carrusel de entrevistas. Pero llegada la hora de la verdad, parece que nuestras eminencias no han rascado pelota en la carrera por la vacuna, a pesar de q […] (abc)

Padre España no volverá a su cauce hasta que el Partido Popular no sea capaz de llegar a acuerdos con Esquerra, que hoy puede ya considerarse la primera fuerza política catalana. La derecha española ha de ser capaz de incluir a todos en su proyecto, y de domarlos desde una idea clara del poder y del Estado. El PP no puede renunciar a una parte tan significativa de […] (abc)

Ruido de sables En España, país de miedos atávicos, dado que el comunismo no ha terminado de establecerse, la forma que tiene de obtener la obediencia ciega es el «ruido de sables». Cuando un comunista habla de «ruido de sables», algo está tejiendo, y no precisamente el jersey de lanas de Marcelino Camacho. Teje el miedo, no al comunismo, que ése desapareció, para desgracia […] (abc)

Palinodia de un «huérfano» Cuando Sánchez ganó las primarias del PSOE, un veterano exdirigente me dijo que era «la peor noticia política para España en lo que va de siglo». Le pregunté por qué y respondió que «porque Pedro está en el PSOE pero no es del partido, sólo de sí mismo, y va a convertir un pilar del constitucionalismo en una plataforma populista a su propio servicio». Lo hem […] (abc)

Suspensos en ciencias, notables en adoctrinamiento Centrado exclusivamente en la evaluación de los conocimientos científicos, el informe TIMSS confirma las deficiencias académicas de los jóvenes españoles en unas materias decisivas para la investigación y el desarrollo, una falta de competencia que se extiende del profesorado a los alumnos y que sitúa a estos en una posición de desventaja frente a los estudi […] (abc)

Un vehículo de odio Si Gabriel Rufián desea intercambiar profundas reflexiones con Arnaldo Otegui, ¿en qué idioma hablarán los dos? Me temo que en la «opresora» lengua castellana: si no, no podrían entenderse. Lo mismo les pasaría a Puigdemont, a Oriol Junqueras, a Jordi Turull, a Raül Romeva, a Alfred Bosch... A pesar de sus firmes creencias independentistas, tendrían que recu […] (abc)