No sabemos si Trump ganará las elecciones, lo que si sabemos es que la prensa de este país no informa – El Diestro

Y es que decir que Joe Biden ya ha alcanzado los votos electorales para que el Colegio Electoral lo elija como próximo presidente de los Estados Unidos es mentir. Y es que no informar de la demanda que ha presentado el estado de Texas ante la Corte Suprema Federal es mentir. Y es que no informar de que el “Comité Inaugural” no va a iniciar los trámites para la toma de posesión de Joe Biden es mentir.

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre nos han servido para constatar muchas cosas. Entre otras que su sistema electoral tiene muchas cosas que cambiar, también que sus instituciones son sólidas y funcionan y que, además, tienen todos los supuestos previstos, como hemos contado en muchos artículos.Pero ha habido una situación que nos ha dado mucha pena constatar, algo que ya sabíamos, pero que en este período hemos podido comprobar en primera persona.Y es la mala información que dan los medios de comunicación españoles, en general. Y no, no nos referimos a las noticias deportivas de Antena 3 Televisión -que son penosas, por cierto-, sino a la cobertura que le están dando a las elecciones norteamericanas.Y si los medios de conunicación nos engañan -o no nos informan- de lo que realmente está ocurriendo en las elecciones de Estados Unidos, ¿qué no harán con noticias nacionales?, ¿de qué cosas no nos informarán?, ¿en qué cuestiones nos mentirán?…, porque en general no dan información real de lo que ocurre y nos engañan en muchas cuestiones. La gente no es tonta y se da cuenta y con las elecciones de los Estados Unidos está ocurriendo.

