COMENTARIO “¿Y la oposición? Bueno en Asturias ya la echan a patadas del Parlamento, veremos lo que tardan en prohibirla”

Recordarán el famoso «brote de A Mariña». El 12 de julio se celebraron las elecciones gallegas, en las que al final barrió Feijóo por cuarta vez. Para intentar desacreditarlo, durante los días previos a los comicios no había telediario de las cadenas «progresistas», que son casi todas, que no abriese con el temible «brote de A Mariña» (aunque por entonces lo […]

Este Gobierno benéfico y progresista no sólo te ha engañado sino que te ha timado con las mascarillas. La primera trola, la de que no servían, fue tan peligrosa como gratuita; por ocultar que el Ministerio de Sanidad no era capaz de conseguirlas, el embustero Simón expuso a mucha gente al contagio con una falsa coartada científica. Y mientras se aferraba a s […]

España agoniza. No toda agonía acaba en muerte, pero sí la mayoría. No es ya que no sea esto, no sea esto; es que esto es mortal. Sabemos lo que nos pasa, aunque la mayoría no quiera enterarse. Es frecuente la tendencia humana a ignorar lo desagradable. El virus moral es más grave que el político, y el político que el médico. La sociedad más desmoralizada y […]

(abc)