COMENTARIO “¿A qué pinta bien la cosa?”

Hace un mes estábamos dando autobombo para premiarnos por lo “bien “ que lo hicimos en la primera ola . Hasta vinieron los Reyes a seguirnos el juego .

Ahora “ no nos lo explicamos “.

Con lo bien que lo habíamos hecho . Eramos un modelo a seguir .

Unos datos para el análisis .

A día de hoy ya no se rastrean bien loa positivos , las PCRS fallan mucho y la gente identifica PcR- con no estar enfermo y no deber aislarse , los geriátricos funcionan mal y sigue habiendo clase .

Soluciones ?

La primera muy fácil . No hacer nada . A este ritmo en pocas meses

tenemos la tan ansiada inmunidad de grupo .

Con 1100 casos mensuales de media , cada mes tenemos una prevalencia del 1,1%

Es esperar 3 años , 4 a lo sumo y ya está .

Si empeoramos aún tardaremos menos .

Eso si , para entonces habrán fallecido más de 12000/15000 asturianos .

Segundo : contratar más rastreadores . Los que hay ya no dan más de SÍ .

Tercero , ya no está cuestión de no ir a la terraza o no , si no de si tienes síntomas o eres contacto de alguien con síntomas aislarte , pero aislarte de verdad , en una habitación en casa .

Concienciarnos que ese catarrin de nada puede ser el coronavirus , que la PCR negativa no quiere decir que no lo tengas .

El SESPA debe apostar por los tests de antígenos ya . Más rápidos , más fiables y Más baratos .

Pero hay ya tantos intereses creados con las PCRs como con la TPA , las ITVs o los chiringuitos del bable .

Cuarto , cerrar los colegios. Porque fue lo primero que retraso Barbón en Agosto con una incidencia de 20/100000 y ahora con 30 veces más siguen abiertos ..

Los enanos en el patio en su burbuja juegan a escupirse . Cuantos brotes escolares hay ya ?

Quinto , intentar frenar la sangria en geriátricos . Tarde , pues ya están “ infestados “ Los Güelin os , muchos de los cuales no tienen capacidad para mantener ni mascarilla puesta ni distancia , deben de mantenerla a toda costa , aunque implique encerrarlos en su habitación .

Nada de salones comunes , comedores simultáneos ni actividades como rehabilitación .

La vacuna va a tardar en llegar más de lo que nos dicen , no va a proteger tanto como creemos , tendrá más efectos secundarios de los pensados , no habrá para toda la población y será muy difícil de poner .

Necesita cadena de frío a -80° ? Como se va a lograr ?

Va a ser intravenosa , es decir no es un pinchacin en brazo y está . Cada vacuna llevaran al menos 10 minutos y hay que poner dos dosis espaciadas uno o dos meses ..

A que pinta bien la cosa ?