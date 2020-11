Lo cual se traduce, vista su inutilidad sempiterna, en que en un brevísimo plazo de tiempo, cuestión de días, tendrán que confirmarnos a todos por vía de urgencia.

La petición de confinamiento domiliciario de Asturias no es la única en España. Melilla ya lo ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad y comunidades como Andalucía, Castilla y León y País Vasco ya tienen esta opción sobre la mesa, a la espera de los datos de los próximos días.

“Fatiga pandémica”: la última estupidez de Illa

El Gobierno de Asturias ha pedido al Ejecutivo central un confinamiento domiciliario durante 15 días. Sanidad se reunirá este martes por videoconferencia con el Gobierno del Principado para abordar esta situación. Por el momento, la región cerrará toda la actividad económica no esencial y ha adelantado el toque de queda desde este miércoles 4 de noviembre de 2020, de 22:00 a 6:00 horas.“Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente”, ha asegurado el ministro en un conferencia telemática.El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha opinado este lunes que España “va por el camino” que están siguiendo países de su entorno como Francia, Alemania o Portugal, que ya han anunciado confinamientos entre su población, por eso teme que “en los próximos días, esas decisiones pueden llegar” al país. En una entrevista en TVE, Marín se ha mostrado convencido de que cualquier decisión que se pueda tomar para frenar el Covid-19 “va a ser entendida por la ciudadanía”, de modo que “si siguen aumentando los contagios de Covid-19 y la presión hospitalaria, no descartaría ningún escenario”.Desde Castilla y León, el vicepresidente a la Junta, Francisco Igea, ha afirmado este fin de semana que la situación en la comunidad es de “riesgo extremo”.Por su parte, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado nuevas medidas restrictivas en breve si la curva no baja. De hecho, la Junta pidió al Gobierno central hace ya varios días que habilite las herramientas legales necesarias para que las autonomía soliciten el confinamiento domiciliario de los ciudadanos si los datos no mejoran. Castilla y León se ha puesto como horizonte temporal el próximo 15 de noviembre. Si en esa fecha las cifras no dan un leve respiro solicitarán el confinamiento domiciliario. “Castilla y León tiene un plan y estamos trabajando para la peor de las hipótesis (…) y queremos estar mejor preparados para adoptar más medidas”, ha dejado claro Muñueco.También Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, ha dicho este lunes que no descarta que con el actual escenario de avance del coronavirus sea necesario optar por “modelos más duras o confinamientos”.El ministro de Sanidad también se ha referido a los incidentes de este fin de semana en diversas ciudades españolas en protestas contra el toque de queda y las medidas del Gobierno para frenar los contagios por coronavirus. Illa los ha condenado y ha explicado que responden a una “fatiga pandémica”. En un encuentro telemático con empresarios catalanes organizado este lunes por la consultora Intermèdia Comunicació, el titular de Sanidad ha reconocido “el cansancio de la población, que lleva a no seguir las medidas, a subestimar los riesgos e incluso a protestas violentas”, y ha pedido a la ciudadanía un esfuerzo solidario.El ministro ha reconocido el civismo de la mayoría de la población, pero ha declarado que los altercados de este fin de semana “están fuera de lugar” y ha pedido una actitud firme y contundente ante los negacionistas, en sus propias palabras.



