Este cierre entrará en vigor a las 00 horas en la noche del martes al miércoles por un periodo de 15 días, para que los sectores afectados tengan algo de margen para adaptarse a la situación.

El Principado no tiene competencias para decretar el confinamiento domiciliario general, por lo que se ha solicitado al Ministerio de Sanidad aprobarlo durante, al menos, quince días.

La tasa de afección en ese grupo de edad de personas mayores «está en 554 para toda Asturias», aunque Gijón es el núcleo con mayor incidencia: «con 588 casos».

Asturias echa el candado desde el martes 3 de noviembre de 2020 a medianoche (noche del martes al miércoles): cierre total de la hostelería, la mayor parte del comercio minorista, los centros comerciales, los espectáculos, los congresos, las conferencias y las clases presenciales de la Universidad. Y solicitud al Gobierno central de un confinamiento domiciliario de quince días. Tras la reunión del comité de crisis de la covid-19, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado esta mañana «las medidas más contundentes posibles» para «evitar el colapso hospitalario» tras la escalada de contagios de los últimos días, peor que en la primera ola de la pandemia.«El Gobierno va a adoptar todas las medidas que tenga en su mano, estamos en un momento crítico», ha asegurado Barbón. Entre esas medidas a su alcance está el cerrojazo a toda «actividad económica no esencial», incluyendo la hostelería y los comercios minoristas «no esenciales».Barbón ha asegurado que se reunirá mañana con representantes de algunos de dichos sectores para poner en marcha «compensaciones económicas».Además, se adelanta el toque de queda a las 22 horas, a partir de la noche del miércoles. La educación primaria y secundaria seguirá funcionando, «pero con control estricto de las normas sanitarias».Una petición que, no obstante, ha tenido respuesta casi inmediata del ministro de Sanidad. Salvador Illa ha descartado este lunes decretar confinamientos domiciliarios en los próximos días y ha confiado en que con las medidas incluidas en el nuevo estado de alarma se podrá controlar la evolución de la pandemia.«Las medidas que estamos planteando es la vuelta a la fase 1, con cierre de toda la actividad no esencial», ha señalado el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, que enumeró todas las restricciones que entrarán en vigor: «Suspensión de actividad de negocios minoristas, salvo esenciales. Suspensión de actividad comercial en grandes superficies y centros comerciales. Suspensión de actividad presencial en la Universidad. Suspensión de congresos, reuniones, seminarios y conferencias. Suspensión de espectáculos públicos y recreativos». Sí se mantendrá en marcha, «pero con control estricto de las normas sanitarias», la educación «desde cero años hasta los cursos de Bachillerato y FP».Advirtió Cofiño que de Asturias se encuentra «en un momento crítico» con especial preocupación «al colectivo de personas mayores de 65 años que viven en las tres grandes ciudades».Estas son las medidas anunciadas hoy por el Gobierno regional que tendrán una duración de 15 días: 1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de: los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, sociosanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería. 2. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio, hostelería, restauración y locales de juegos y apuestas, centros comerciales. 3. Cierre de la Universidad excepto actividades imprescindibles que no puedan realizarse de forma telemática. 4. Mantenimiento de la actividad educativa (0-3, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y artísticas) con el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes. 5. Suspensión de seminarios, congresos, conferencias.

