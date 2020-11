El SOS médico lo lanzaba ayer por la mañana, desde la UCI del HUCA, la jefa de la unidad polivalente, Lola Escudero: «No podemos perder ni un minuto más, hay que confinar».

Este descabalgue puede deberse a que la consejería incluye como camas UCI las de críticos, que no pertenecen al servicio de intensiva.

Con los hospitales «al límite», y sin apenas camas UCI disponibles en toda Asturias, la Consejería de Salud elabora ya un documento en el que propondrá al Principado el confinamiento domiciliario en todo el territorio.La imagen que arrojaban en la mañana de ayer los principales hospitales de la región era «desoladora». Hubo quien la comparaba con una «situación de guerra». Con otros 400 nuevos contagios en un día, que se suman a los casi 500 del viernes, «la presión sanitaria no hay quien la aguante. La covid está como un caballo desbocado y los hospitales ya no resistimos más».El Gobierno regional estudia medidas drásticas de limitación social.Lo dice con dolor y resignación, sabedora de que un confinamiento «es malo para la economía, porque sin economía no hay salud porque la gente pierde el trabajo, no tiene dinero para comer, ni para pagar el alquiler; pero sin salud tampoco hay economía. En este difícil equilibrio hay que priorizar la salud y la vida», afirmó con pesadumbre.Las medidas de restricción adoptadas en Asturias para frenar el avance de la pandemia «no han sido suficientes. O hacemos algo ya o nos veremos como en Madrid. Nos guste o no, esto ha superado las previsiones más pesimistas».¿Cuál es la situación de los hospitales asturianos? «Malísima», señalan tanto desde Oviedo como Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y las alas, estas últimas recientemente incorporadas a la atención de enfermos de coronavirus. Ahora mismo, los hospitales del Sespa no disponen de camas convencionales de UCI, atendidas por médicos intensivistas y enfermería especializada. El HUCA ya ha ocupado las 60 que tiene entre la UCI polivalente (40) y la cardíaca (20). En esta unidad, el 95% son ya enfermos de covid. El complejo sanitario ovetense ha tenido que echar mano de la UCI pediátrica (seis camas) donde han trasladado enfermos adultos, y también los boxes de reanimación posquirúrgica (que disponen de respiradores y monitores), donde ya han ocupado cuatro de las 19 plazas, y en la que trabajan ahora de forma conjunta intensivistas y anestesistas. De momento, el balón de oxígeno con el que cuenta el HUCA es la UCI adicional habilitada junto al helipuerto, a pocos metros de la UCI Polivalente.«Ahí tenemos otras 25 plazas, pero al ritmo que vamos, si no hay confinamiento, la llenamos en dos días», abunda Escudero.El colapso en el resto de hospitales, en especial en Gijón, con la UCI de Cabueñes también al límite, ha disparado la derivación de pacientes a Oviedo. «El viernes tuvimos once ingresos y el jueves, nueve. Este ritmo no hay UCI que lo soporte», advierte la médico.De hecho, en Cabueñes se ha habilitado una nueva UCI para hacer frente a esta demanda. Los datos de ocupación hospitalaria, con las UCI llenas, distan de los ofrecidos ayer por Salud, que cifra en un 39,48% de ocupación en UCI, con un 30,26% del total de las plazas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes covid.Desde el Principado mantienen que el plan oficial es esperar a que el próximo sábado, día 7, se cumplan los quince días del cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés y que, «en función de la situación epidemiológica, se actuará».No obstante, está sobre la mesa la opción de una limitación drástica, permitiendo únicamente los desplazamientos para trabajar, hacer la compra o ir al colegio. También se plantea recuperar las franjas horarias de la desescalada para salir a pasear.Dichas fuentes señalan que «no se descarta ninguna decisión». El presidente regional, Adrián Barbón, avanzó ayer que tomará «las medidas necesarias para proteger la salud pública con el objetivo de salvar vidas».





