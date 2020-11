Covid-19: Octubre se despide con más de 431.000 contagios, 4.000 muertos oficiales y varias CCAA en máximos / En pleno estado de alarma, cinco comunidades han batido sus récords desde que se inició la pandemia de coronavirus

Castilla y León se ha puesto como horizonte temporal el próximo 15 de noviembre. Si en esa fecha las cifras no dan un leve respiro solicitarán el confinamiento domiciliario.

Atrás queda un mes de octubre en el que no sólo se ha superado el millón de contagios en España durante toda la pandemia, también en el que se han notificado más de 427.000 contagios.

Más de 4.000 muertos

El coronavirus no da tregua en España. Octubre se ha despedido con una cifra récord de contagios, más de 431.000, y más de 4.000 fallecidos, que elevarían la cifra oficial de muertos en España por la Covid-19 por encima de los 35.878 actuales, a la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice los datos tras el puente de Todos los Santos.Varias comunidades autónomas, además, han vuelto a marcar récord de contagios en un sábado en el que 13 de ellas están cerradas perimetralmente para restringir la movilidad, sobre todo de cara al puente, y aplanar la curva.El nivel de pruebas PCR y de antígenos realizadas es mucho más elevado ahora que hace unos meses, lo que aumenta la capacidad de detección y notificación de casos.El número de contagios detectados en octubre es muy superior al de septiembre, cuando se reportaron casi 300.000, 130.000 menos.Este sábado cinco comunidades (Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco y Castilla y León) han notificado sus peores cifras desde que comenzó la pandemia. A la cabeza de los contagios está Cataluña, que ha registrado un nuevo récord -6.212 nuevos contagios y 16 fallecidos- con la comunidad cerrada perimetralmente, sus municipios confinados durante los fines de semana y la hostelería con el cierre echado desde hace ya más de dos semanas.También Andalucía ha alcanzado cifras de récord, con 5.622 positivos, y ya es el tercer día consecutivo por encima de los 5.000 casos. Además, se han contabilizado 54 muertes, de las que la mitad se han producido en Sevilla. Estos 5.622 casos en Andalucía suponen su peor dato durante la pandemia, seguida de los 5.202 del jueves y los 5.104 del viernes, ya que hasta ahora las mayores cifras diarias de positivos no habían superado los 4.000 casos, con 3.503 el viernes 23; 3.442 el martes 21; 3.378 el sábado 24 y 3.149 el domingo 25. La presión asistencial en los hospitales andaluces sigue al alza, con 2.562 pacientes ingresados por la Covid-19, 91 más en 24 horas y 613 más que hace una semana, mientras que el número de ingresados en UCI sube hasta los 340, 15 más que este viernes y 114 más que hace siete días.Castilla y León también ha batido récord, con 2.183 nuevos positivos por la Covid-19 y 30 fallecidos (22 en hospitales y 8 en residencias). La situación es de “riesgo extremo” en la región, según ha declarado el vicepresidente a la Junta, Francisco Igea.De hecho, la Junta ha pedido al Gobierno central que habilite en los próximos días las herramientas legales necesarias para que las autonomía soliciten el confinamiento domiciliario de los ciudadanos si los datos no mejoran.Por ahora, la región está cerrada perimetralmente hasta el lunes 9 de noviembre y el toque de queda es desde 22:00 a las 06:00 horas. Tampoco mejora la situación en el País Vasco, donde se ha superado la barrera de los 1.500 contagiados por primera vez. La región ha notificado un nuevo máximo histórico con 1.502 nuevos casos, 177 más que el día anterior.Igual tendencia en Murcia. Con sus fronteras tanto regionales y municipales cerradas, la comunidad ha sumado 903 nuevos casos, la peor cifra de esta segunda ola. Además, se bate otro récord, el del día con más fallecidos: 11 en 24 horas.Galicia, una de las cuatro comunidades autónomas que no ha decretado su cierre perimetral, también ha alcanzado este sábado récord de nuevos contagios: 755. De todas las áreas sanitarias, la de Vigo se ha disparado a 215, también la cifra más alta de toda la pandemia, con 30 más que el día anterior. Allí las hospitalizaciones se mantienen estables, con 474 personas ingresadas (dos menos que el día anterior) y 69 pacientes en la UCI, mismo número que el viernes.Por su parte, el resto de comunidades (salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), también han notificado cifras preocupantes, como Castilla-La Mancha, que ha confirmado este sábado 915 nuevos casos, cifra inferior a los 1.138 nuevos positivos notificados el día anterior, aunque esta bajada podría deberse a la falta de datos de la provincia de Cuenca, que no ha podido cargarlos debido a un error técnico.En la Comunidad Valenciana se han notificado 1.431 nuevos contagios y 25 brotes más y en Aragón 1.264 positivos más.Mientras, la Comunidad de Madrid ha notificado este sábado 2.441 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.258 corresponden a las últimas 24 horas, y 31 fallecidos en los hospitales madrileños.Navarra ha detectado 580 nuevos positivos tras realizar la cifra más alta de pruebas hasta la fecha, 4.645, de ellas 4.188 por PCR y 457 por test de antígenos, con un 12,5% de positivos. Esta comunidad fue la primera en decretar el cierre perimetral de su territorio. Además, desde este jueves bares y restaurantes están cerrados, previsiblemente hasta el 4 de noviembre.Asturias, también cerrada perimetralmente y sin fecha de apertura en el horizonte, ha informado este sábado de 400 contagios nuevos, cerca de los 435 del récord alcanzado el viernes.Cantabria, por su parte, ha notificado 166 positivos. Baleares, que ha optado por no cerrar su comunidad y aplicar esta medida sólo en Manacor, sigue estable en el número de contagios, con 218 en las últimas 24 horas, uno más que el día anterior.Extremadura, que tampoco ha cerrado, ha registrado 547 positivos y cuatro fallecidos. Por otro lado, Canarias, que ha quedado fuera del estado de alarma, reportó este sábado 103 positivos.A fecha del 1 de octubre había 778.607 contagios en el país, 29 días después, el 30 de octubre esa cifra ha escalado hasta los 1.185.678 positivos, 407.071 más, según cifras oficiales del Ministerio de Sanidad.A este número habría que sumar los contagios notificados por las CCAA durante este sábado 31, último día de octubre, que se sumarán el martes, por lo que los contagios de octubre superarán la barrera de los 431.000. Si sumamos a los 407.071 contagios oficiales a fecha del viernes los que se han notificado este sábado, la cifra nuevos casos en octubre sería de 431.134, a la espera de las cifras de Ceuta y Melilla.Octubre se despide también con una cifra muy elevada de fallecidos. Según datos oficiales de Sanidad, el primer día de octubre habían muerto en España 31.973 personas. A fecha del 30 de octubre 35.878 personas habían perdido la vida. La diferencia entre un día y otro es de 3.905 decesos más, cifra a la que habrá que sumar los decesos notificados por las comunidades autónomas este sábado y que se incorporarán el martes a los datos oficiales, por lo queEstas cifras son mucho más elevadas que en el mes de septiembre, cuando a día 30 había 31.791 muertos en España, 2.639 más que el 1 de septiembre, si atendemos a datos oficiales del ministerio de Salvador Illa.

https://www.elespanol.com/espana/20201031/octubre-despide-contagios-muertos-varias-ccaa-maximos/532447350_0.html