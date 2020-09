El tsunami del coronavirus se estrella contra Europa

Europa vive el prólogo de una segunda oleada de la pandemia del Covid-19, el Gran TSUNAMI virológico que nos hemos ganado tras un verano desenfrenado. Lo hace resignada a su suerte, caminando hacia un destino tan esperado como inevitable. Todo el mundo lo esperaba. Era solo cuestión de tiempo. El comportamiento de ciudadanos y dirigentes lo anunciaba. Solo faltaba que las evidencias del verano se convirtieran en certezas en este otoño en que entraremos el próximo martes.





Violaciones masivas de prescripciones y recomendaciones han multiplicado los contagios -y por consiguiente las hospitalizaciones- hasta volver a saturar los ya debilitados servicios sanitarios y anunciar un nuevo caos.

Reino Unido

El Gobierno estudia el cierre de Inglaterra en octubre.

Francia

El Gobierno alerta de «un claro deterioro» sanitario.

La pandemia de coronavirus sobrepasa los 950.000 muertos en todo el mundo, con 30,5 millones de casos

Alemania

Alertan del riesgo de seguir los pasos de Francia o España

Bélgica

Incremento de las trabas para viajar al extrajero

Italia

Solo controles a los viajeros que llegan de otros países

Grecia

Primera obligación de usar mascarillas en las calles

Rusia

Los contagios han marcado un récord cada día de esta semana

Díaz Ayuso: «Hay que evitar a toda costa el estado de alarma»

Las autoridades parecen de nuevo superadas y nuevas restricciones constituyen la única salida posible. La «situación alarmante» que describe la OMS así lo aconseja.El ministro de Sanidad, Matt Hancock, no descarta un confinamiento temporal en toda Inglaterra, quizá de dos semanas a final de octubre, como «cortocircuito» en el crecimiento de casos y de fallecimientos. El Gobierno ya ha dictado restricciones al movimiento, como toques de queda a partir de las 22:00 horas o prohibición de encuentros entre personas de distintas viviendas en el nordeste y noroeste del país, afectando a cerca de diez millones de residentes.La evolución de los muertos había tenido un incremento leve en el inicio de la semana tras mantenerse en torno a diez, pero el jueves se produjeron veintiuno.En la fecha en la que se decretó el primer confinamiento, el 16 de marzo, se dieron 22 bajas mortales. Pero las circunstancias y la curva son muy diferentes. Por ejemplo, la comparación de casos positivos: 611 en marzo frente a 3.395 ahora. El número de test no se registraba en marzo. Ahora se hacen 220.000 diarios.Las autoridades sanitarias francesas alertan de que se produce «un claro deterioro» de la situación epidemiológica tanto en ciudades como en hospitales tras un rebrote de septiembre.«Todos los indicadores suben y, por primera vez desde la desescalada, observamos un aumento de defunciones», advirtió este viernes Santé Publique Francia, la agencia sanitaria pública.El número de muertos pasó de 129 en la semana 36 a 265 en la semana 37. El total de casos positivos asciende a 415.481 y la tasa de positividad es del 5,4%. También se ha registrado un incremento de las nuevas hospitalizaciones (45%) y las admisiones en la unidad de cuidados intensivos (48%) con respecto a la semana precedente.De momento, el Ejecutivo descarta un nuevo confinamiento generalizado y apuesta por endurecer las medidas a nivel local.El prestigioso virólogo Christian Drosten, asesor del Gobierno federal en la pandemia, ha advertido del peligro de que en Alemania se disparen las infecciones hasta los preocupante niveles de otros países del sur de Europa. «Hay que tener claro que si superponemos las curvas no hacemos sino ir con un cierto retraso frente a España, Francia y Gran Bretaña«, destaca Drosten.Este experto destaca, sin embargo, que en Alemania son más raros los hogares multigeneracionales en los que el virus se puede propagar con más facilidad. «Pero por lo demás no es muy distinta de sus países vecinos. Por eso debemos ser muy cautos y observar con detenimiento como actuar a partir de ahora», agrega Drosten.El también director del departamento de Virología de la ‘Charité’, el Hospital Universitario de Berlín, comenta que el aumento de los casos se ha debido en su mayor parte a los turistas que regresaban contagiados de sus vacaciones.Las cifras de infección se disparan también en Bélgica, ya con una tasa de 93,9 por cada cien mil habitantes. Este viernes el Centro de Crisis que vigila la propagación comunicó 2.028 positivos más que el día anterior, lo que eleva las personas infectadas a 97.976 desde el estallido de la pandemia. La evolución inquieta.La media diaria de contagios se disparó un 74% entre el día 8 y el pasado lunes en relación con la semana anterior (978,3 casos cada jornada). Y lo mismo sucede con las hospitalizaciones, 39 diarias.De momento, el país contiene los fallecidos (3 de media cada día). Los jóvenes de entre 20 y 29 años son los que lideran los grupos de mayor infección, aunque en los últimos días también se han duplicado los casos entre mayores de 60.El virus está filtrado ya en los centros escolares (media docena han tenido que cerrar completamente). Mientras tanto se aumentan las restricciones de viaje para blindarse ante potenciales contagios externos.Tras las pesadillas de la primavera, en la que fue la primera nación europea en verse arrollada por el coronavirus, Italia ha conseguido mantener la pandemia en niveles aceptables desde que en mayo terminaron los 55 días de confinamiento.El Gobierno de Giuseppe Conte no se plantea de momento volver a imponer restricciones, más allá de los controles a los que son sometidos quienes llegan de otras naciones.Según los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, la media de nuevos contagios diarios en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes es de 33, uno de los más bajos entre los grandes países europeos.La segunda ola empieza a hacerse sentir en Grecia, cuyo Gobierno ha anunciado nuevas restricciones en la región de Atica, donde está Atenas, que concentra más de la mitad de los contagios y cuyas unidades de cuidados intensivos están ya ocupadas en dos terceras partes por pacientes de covid-19.La pandemia apenas se cebó con los griegos durante la primavera, que se beneficiaron del prematuro confinamiento decretado por el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.De cualquier manera, para intentar que no se desborde al sistema sanitario, maltratado por años de recortes, el Gobierno decretó esta semana el cierre de todas las salas de conciertos y redujo el aforo máximo de teatros y cines.El uso de mascarilla se hace, además, obligatorio en todos a los espacios abiertos donde puedan registrarse aglomeraciones.Los datos de contagios diarios elevan la cifra de infectados en Rusia a 5.905, 143 más que el día anterior, lo que supone el quinto día consecutivo en alza. Sigue siendo el cuarto país del mundo con más casos de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia, suma 1.091.186 infectados, 19.195 muertos y 170.784 casos activos.—-+++—Con la pandemia desbocada y liderando el ránking de regiones europeas en casos por cien mil habitantes, la Comunidad de Madrid anunció ayer medidas excepcionales para intentar frenar la eléctrica expansión del covid-19. No habrá confinamiento, pero sí aislamiento en algunas de las zonas de mayor densidad de la capital.La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, compareció ayer tras varios aplazamientos para anunciar las restricciones a la movilidad en 37 zonas de Madrid y en otros siete municipios.Estas limitaciones afectarán a 858.000 ciudadanos que suponen, según expuso la presidenta, el 13 % de la población, aunque aglutinan una cuarta parte de todos los contagios. En algunas de esas zonas, la tasa de incidencia por cien mil habitantes está por encima de mil.Díaz Ayuso lamentó el perjuicio que supondrá para los afectados la aplicación de estas medidas, pero sí fue muy contundente al asegurar: «Hay que evitar a toda costa el estado de alarma. Y, sobre todo, el confinamiento, porque el confinamiento y el estado de alarma son el desastre económico».La Comunidad hará un millón de test para intentar diagnosticar a todos los ciudadanos afectados por estas restricciones: «Lo más importante es diagnosticar», enfatizó Díaz Ayuso.