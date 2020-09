Los centros escolares dependientes de la Xunta acumulan 96 positivos y 27 aulas cerradas / La mayoría de los contagios se concentran en las áreas sanitarias de A Coruña (20), Santiago (20) y Pontevedra (24), cuyo colegio cerrado retoma la actividad el lunes

El balance de incidencia de covid-19 en la enseñanza en Galicia cierra esta semana con 96 positivos, 27 aulas y un colegio cerrado.



Desde este sábado la Xunta comunica los positivos por coronavirus registrados únicamente en las escuelas infantiles que dependen de la Consellería de Política Social y de los centros escolares dependientes de la Consellería de Educación. La mayoría de los contagios están en las áreas sanitarias de A Coruña (20), Santiago (20) y de Pontevedra (24), que tiene el único centro escolar cerrado de la comunidad por un brote, el Calasancio, que retoma las clases el lunes. Aparte de ese centro, la mayor parte los colegios tienen positivos aislados.



En el área de a A Coruña los positivos se distribuyen entre tres escuelas infantiles y 13 centros escolares y se han cerrado seis aulas.



En el área de Santiago son cuatro escuelas infantiles y once centros escolares que han llevado a determinar el cierre de cinco aulas. Pontevedra tiene positivos en cinco escuelas infantiles y once centros escolares. que ha llevado a determinar la clausura de ocho aulas y el citado centro escolar.



Además, hay 10 positivos en Lugo, todos en centros escolares que mantienen cerradas dos aulas, otros tantos en el área de Ourense, también solo en centros escolares y tambien con dos aulas cerradas, y once en el área sanitaria de Vigo, uno en una escuela infantil y los diez restantes en centros escolares que han llevado a cerrar cuatro aulas. En Ferrol hay un único contagio, en un colegio, y por el momento no se ha cerrado ningún aula. 281 contagios y cinco muertes por covid-19 en las últimas 24 horas.





Cae la cifra de hospitalizados hasta los 229 y el balance de fallecidos asciende a las 710 personas

Las últimas víctimas son dos hombres de 93 y 89 años ingresados en Polusa y el CHUAC y una mujer de 85 años que murió en el Lucus AugustiSigue aumentando el balance de víctimas mortales por coronavirus en Galicia, con cinco fallecimientos en las últimas 24 horas. Los tres últimos corresponden a dos hombres de 93 y 89 años, el primer ingresado en Polusa y el segundo, procedente de una residencia de mayores de Culleredo, murió en el CHUAC. Otra mujer de 85 años ha muerto en el hospital Lucus Augusti y procedía de la residencia de Outeiro de Rei.Además, en las últimas 24 horas se han producido 281 nuevos positivos en Galicia, que acumula 4.365 casos activos, la mayoría en el área sanitaria de A Coruña, con 1.223 (14 menos), seguida de Lugo, con 744 enfermos (uno menos) y 651 en Pontevedra, con 51 nuevos positivos en 24 horas. Santiago tiene 626 casos activos (cinco menos), Ourense 509 (dos menos), Vigo 431 (25 más) y Ferrol, 181 (cinco más).