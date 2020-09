El Ministerio de Sanidad planteó a la Comunidad de Madrid que pusiera en marcha medidas más drásticas para toda la región, sin circunscribirlas a ninguna zona sanitaria ni barrio en concreto para contener el avance de la pandemia.

Explicaron que no basta con aplicar medidas en las 37 áreas con una incidencia de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, cuestionándose qué pasa con aquellas zonas con incidencias de 900, 800, 700 e, incluso, de 600.

En ese sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este domingo que “si es necesario cerrar Madrid, se hará”.

¿Y el 75% de los contagios?

las restricciones de Ayuso no serán suficientes, ya que la curva de contagios sigue creciendo.

Todo Madrid a Fase 2

“Preocupante”

Además, han calificado la situación actual de “preocupante” y han pedido a administraciones y ciudadanos que “reaccionen” para evitar un nuevo desbordamiento del sistema sanitario.

El departamento de Salvador Illa puso especial énfasis en que las restricciones no se acotaran a las zonas del sur de la capital, sino a toda la capital y a otros municipios con una elevada incidencia, como Humanes, Parla, Alcobendas o Fuenlabrada al completo.Illa esgrimió la experiencia de Cataluña, con medidas generales para todo el territorio, como la limitación de reuniones, cierre del ocio, restricciones horarias en la hostelería y veto a los botellones. Y más drásticas aún en algunas zonas concretas, donde restringió la movilidad y limitó el aforo de restaurantes al 50%, tanto en interiores como exteriores.De hecho, el propio ministro de Sanidad y su equipo, en contacto directo desde hace días con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, planteó no sólo que las restricciones a la movilidad fueran en toda la capital y por municipios, sino que puso sobre la mesa el cierre de las barras de los bares en toda la Comunidad con el fin de evitar todo lo posible el interior de los locales, tal y como se ha hecho con las reuniones privadas, que se reducen de 10 a 6 personas en toda la región.Sanidad esgrimió para apoyar esta propuesta que la capital tiene una movilidad intensa imposible de controlar, ya que Metro, Cercanías y autobuses de la EMT seguirán circulando por estas zonas restringidas trasladando a sus vecinos de un lugar a otro. Además, no hay una manera clara ni viable para controlar por completo las entradas y salidas de estas zonas, aunque el Gobierno regional hará controles aleatorios con ayuda de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.A este respecto, el consejero ha asegurado que “si es necesario cerrar Madrid, se hará”, en una entrevista que este domingo publica el diario Abc, en la que indica que si esas medidas no funcionan “valoraríamos limitar el movimiento a otras zonas básicas de salud o tomaremos decisiones de carácter más general para toda la comunidad autónoma”. A juicio del consejero de Sanidad, “el cierre de la ciudad se debe hablar con naturalidad”, aunque, añade, “siempre que se pueda evitar, trataremos de evitarlo, nuestro objetivo es seguir tomando medidas equilibradas para mantener la actividad económica lo máximo posible y podamos convivir con el virus”.Otra de las cuestiones que el departamento de Illa abordó fue el cribado masivo que anunció Ayuso: más de un millón de test a toda la población que vive en los lugares donde se está registrado el mayor número de contagios. Sanidad considera que los cribados deberían extenderse también a otros puntos de la capital con elevada incidencia y que es necesario poner el foco en el exceso de hacinamiento en estas zonas. Esto último podría solventarse, ya no sólo medicalizados -que servirían sólo para los que tienen síntomas-, sino también a hoteles normales para los asintomáticos y los contactos estrechos. Estos lugares no necesitarían personal sanitario y se les garantizaría el aislamiento, así como la alimentación y la limpieza.Para lograrlo, como contó este viernes, las dos Administraciones, nacional y regional, coinciden en que se formen equipos mixtos, formados por personal sanitario y de servicios sociales, y peinen los domicilios de los barrios y municipios con mayor índice de incidencia por coronavirus.La explicación dada desde Sanidad es que no se puede actuar sobre el 13% de la población en el que está el 25% de casos y se preguntan qué pasa con el 75% restante de los contagios, repartidos por el resto de la capital y de municipios de la región, donde, insisten, se debe actuar con las mismas medidas contundentes.La comunicación entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad se ha intensificado en los últimos días. Y es fluida desde hace tiempo con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.Sin embargo, no hay que olvidar las duras críticas de Ayuso al Gobierno central durante el proceso de desescalada, que llevó a la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, por estar en desacuerdo en solicitar el pase a la Fase 1 al considerar que la Comunidad no estaba preparada.Así, y con las medidas ya publicadas en el BOCM y con la oposición exigiendo más medios para una ya muy mermada atención primaria,Controlar la pandemia también incluye reducir los ingresos y la presión en las UCI de los hospitales, que según datos de la Comunidad de Madrid supera ya el 41%, aunque ya hay centros con una ocupación del 90%. Para ello, la solución pasa por medidas restrictivas de movilidad en toda la Comunidad de Madrid.El médico y presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón, comparte las ideas ya expuestas y considera que “todo Madrid” debería volver a una Fase 2 de la desescalada “para tratar de evitar el confinamiento total”. “Creo que todavía estamos a tiempo”, señala.“Con respecto a la propuesta de medidas, en mi opinión y ojalá me equivoque, más allá del galimatías de distritos y niveles de incidencia, toda la Comunidad de Madrid está disparada. Las medidas no van a ser suficientes”, insiste.Los restaurantes podrán dejar entrar a sus clientes en su interior, aunque no consumir en la barra, y el aforo interior estará limitado a un tercio. Las terrazas al aire libre tendrían una limitación al 50% de las mesas, con una ocupación máxima de 10 personas.En el plan de desescalada se permitía el contacto social de hasta 15 personas, extremo que no se repetirá si Madrid pasa a Fase a 2, ya que se prevé que se mantenga el límite en 6.Los espectáculos culturales deberán acoger a menos de 50 personas en lugares cerrados y a menos de 400 al aire libre, siempre y cuando sea con el público sentado y no se supere un tercio del aforo autorizado. En los centros comerciales, el aforo estaría limitado al 40%, seguirán sin abrir las discotecas y las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos abrirán pero con un tercio de su capacidad habitual.Desde las sociedades científicas de España, y a través de un manifiesto, se ha pedido este sábado a todos los responsables políticos, no solo a los de la Comunidad de Madrid, que “se guíen por criterios estrictamente sanitarios, basados en la mejor evidencia científica disponible, y desligados de cualquier otro interés que no atienda al interés general de la población”.