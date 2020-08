Este virus puede ser de los peores de la historia de la humanidad. Parece a diseño, se carga pulmones, sistema respiratorio, afecta a la sangre… y mata y colaspsa todo. Hasta los que sobreviven les deja restos para toda la vida. Te lo digo por experiencia.

Esta enfermedad está matando a mucho gente…. mi compañero no tenía ni 30 años y esta muerto. Sin patologías previas. Mi suegro está muerto…. hay 50000 muertos en españa y millones en el mundo. Y los que no se saben. La enfermedad deja destrozados los pulmones y el sistema respiratorio, aunque no te mueras. Muchos han muerto, no por el covid, sino por no poder antenderles por los cientos de miles de casos de covid, el mundo está parado por el covid y va a la ruina.