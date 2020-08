COMENTARIO: “Ya están barajando los hospitales el 17 de septiembre como fecha de nuevo confinamiento en España…” / “Hasta que de un día a otro haya 800 muertos y tengamos que confinarnos todos. Ya están los hospitales recibiendo muchos pacientes en UCI… esto va a ser inaguantable. Me temo va a ser una tragedia peor que la de marzo, ya que hay muchos más contagiados si no se para esto”

Se ve venir la tragedia a pasos agigantados… no llegamos a septiempre sin miles de muertos….. ya están barajando los hospitales el 17 de septiembre como fecha de nuevo confinamiento en España… ese dato alguien le habrá proporcionado ya. y aquí no pasa nada… hasta que de un día a otro haya 800 muertos y tengamos que confinarnos todos.

Ya están los hospitales recibiendo muchos pacientes en UCI… esto va a ser inaguantable. Me temo va a ser una tragedia peor que la de marzo, ya que hay muchos más contagiados si no se para esto.