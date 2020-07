CONFINAMIENTO EN 3… 2… 1… Galicia cumple una semana de ascenso continuo de casos positivos /Los casos de covid activos suben en 11, hasta 260

En A Mariña se relajaron las restricciones. La cifra de contagios por coronavirus en Galicia sigue al alza con once casos activos más contabilizados en las últimas horas, lo que eleva el total a 260, según los últimos datos facilitados por las autoridades sanitarias. Con esta cifra, Galicia cumple ya una semana de ascenso progresivo de casos diarios.Por áreas, A Coruña registró este miércoles 71 contagiados (5 más que ayer); Lugo 80 casos (igual); Ourense 7 casos (1 más); Pontevedra 20 casos (3 más); Vigo 49 casos (1 menos); Santiago 21 casos (2 más) y Ferrol 2 casos (1 más).

Del total de pacientes positivos, 1 está en la UCI, 9 en unidades de hospitalización convencional (uno más que el miércoles) y 250 en el domicilio.

La terminal de Peinador estaba atestada el viernes a mediodía.

Dan positivo dos personas que viajaron de Lima a Vigo por Madrid y que no se conocen.

La Xunta asegura que «continúa a traballar desde a máxima coordinación interdepartamental e co Ministerio de Sanidade, tamén mantendo o contacto con todos os axentes socioeconómicos de Galicia. Neste senso, Sanidade reitera que segue alerta actualizando todas as medidas e recomendacións e en vixilancia permanente».Hasta ahora, en Galicia hay un total de 11.262 personas curadas y se registraron 619 fallecimientos. El número de pruebas PCR realizadas para detectar infección por coronavirus es de 248.544.

Da positivo por coronavirus un guardia de seguridad del centro cívico de Monte Alto, en A CoruñaSanidade está rastreando a las personas con las que mantuvo contacto, tanto en su puesto de trabajo como en el ámbito familiar.

Un guardia de seguridad del centro cívico de Monte Alto de A Coruña ha dado positivo por coronavirus. El hombre trabajaba en la segunda planta del edificio municipal, donde están las dependencias de Servicios Sociales.Esta misma mañana comenzaron los trabajos de desinfección en el edificio, que permanecerá cerrado hasta el sábado por la mañana, cuando podrá volver a retomar su actividad normal.Tal y como marca el protocolo, desde Sanidade se están rastreando los casos de las personas con las que mantuvo contacto, tanto en su puesto de trabajo como en el ámbito familiar.

Nuevo rebrote en Arzúa, con seis casos de una misma familia

Los trabajos de desinfección podrían alargarse durante toda la jornada, ya que se trata de un edificio de tres plantas, donde además de la biblioteca, están las dependencias de servicios sociales, cocina, comedor y diversos despachos y salones reservados para el uso de otros colectivos de la ciudad.

