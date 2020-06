Los médicos rebajan el optimismo generalizado. El virus sigue en la calle con la misma fuerza y hay países con altas temperaturas donde hay rebrotes y segundas oleadas. Es el mensaje que trasladan los doctores que recomiendan que las personas con más riesgo ante el coronavirus no recuperen su vida normal a pesar del fin del plan de desescalada del Gobierno de España.

«¿Qué efecto tiene el verano? Estamos viendo algunos países donde justamente frío no hace, como Irán o estados de EE UU, ahí se han relajado y están teniendo una segunda ola, casi tan importante como la primera», lamenta el médico internista valenciano Iván Moreno. También países cálidos como los de América del Sur están ahora en su peor momento de la pandemia.

«En estados de EEUU donde hay calor y humedad, dos circunstancias que en principio ayudan a que el virus esté más controlado están teniendo rebrotes», comenta este experto. En particular, Florida, Texas, Arizona o California están están registrando importantes repuntes del número de casos.

También está el caso de Irán, un país especialmente caluroso, donde desde el comienzo del mes de junio están viviendo un aumento considerable de casos nuevos de coronavirus al día. En particular, estas jornadas esta república islámica de Oriente Medio está contabilizando más casos diarios nuevos que durante su primera ola, que vivió a principios de abril. Ante este panorama los expertos apuntan a que es fundamental el buen control de los casos.

Temor entre los científicos tras detectar países con altas temperaturas donde repunta el coronavirus

Nuevos casos en Irán.

Por otra parte, hay estudios que demuestran que el efecto estacional está más diluido durante los primeros años de un virus. No obstante, el doctor Moreno cita otro estudio publicado a finales de mayo por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América que indica que el Sol tiene un poder desinfectante del virus. «Esto junto al uso de mascarillas puede ayudar a frenar la pandemia. Es más seguro tomar un refresco en una terraza soleada que en un sitio cerrado», destaca.

En este sentido, este médico comenta otro artículo americano sobre cómo valorar los riesgos en la era del Covid-19. «Tenemos que intentar valorar cómo de importante para uno mismo es una actividad antes de llevarla a cabo y qué riesgo tiene. Para ello está la regla de las tres ‘C’. El riesgo aumenta en espacios cerrados, en sitios concurridos y donde hay contactos cercanos. «¿Al sitio donde quiero ir se puede llevar mascarilla y respetar las medidas de higiene y de distancia social?, esa es la pregunta clave», afirma.

Más casos

Por otra parte, subraya que la pandemia no está remitiendo. «No está menguando. Crece a costa de casos nuevos en Latinoamérica, Brasil y otros países. Zonas donde el calor también es la nota general. Los casos están creciendo a un ritmo mayor que nunca.

Nuevos casos de coronavirus por continente.

Por todo ello, el doctor Moreno insiste en el error que es hacer afirmaciones como «el virus ha perdido mucha fuerza», «el Covid-19 ya no es lo que era» o «ya no hay casos de gente mayor». «Hay muchos estudios que demuestran que el virus no ha cambiado, ni es menos agresivo, ni menos contagioso. No podemos hacernos trampas al solitario. Además, el porcentaje de la población que ha pasado el virus es baja según el estudio de prevalencia. Aunque en el lado positivo hemos profesionalizado la contención y se hacen ahora mucho más test», explica.

«El virus no ha cambiado sustancialmente, quienes hemos cambiado hemos sido nosotros que hemos hecho un gran esfuerzo desde los hospitales. Hemos dado la vuelta a la tortilla. Tenemos un palo ardiendo pero lo cogemos del lado que no quema. Mientras sigamos haciendo la cosas bien, esto estará relativamente bajo control», agrega.

En todo caso, este profesional de la salud insiste en que las personas con más riesgo tienen que ser más prudentes y conservadoras a la hora de recuperar las actividades que realizaban antes de la pandemia. «Tienen que evitar la situaciones de más riesgo y protegerse más», subraya.

Apagón informativo

Aunque el balance que hace este doctor es positivo, porque considera que la sociedad está más concienciada de los riesgos que hay y los hospitales han recibido finalmente materiales para atajar la crisis, hay aspectos que le preocupan. Uno de ellos es la falta de información del Gobierno. Como ha publicado OKDIARIO, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III han dejado de publicar actualizaciones dos informes semanales sobre los contagios de coronavirus. Uno de ellos aportaba información muy relevante sobre el efecto del Covid-19 entre la plantilla de personal sanitario en nuestro país.

