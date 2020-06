SEGÚN ELLOS, 19. EN REALIDAD, ENTRE 522 Y 704 – ¿Cuántas muertes por covid-19 ha habido desde que el Gobierno dejó de contarlas? / Pedro Sánchez cuenta hoy “cero fallecidos” por covid-19. ¿La realidad? Al menos son 34

Cumplo 34 años en unos días. Y aquí sigo, en casa de mamá. Me tocó la primera crisis, recién acabada la carrera de Turismo, y he encadenado un contrato miserable tras otro. Desconozco lo que es una paga extra, unas vacaciones pagadas o un extra por trabajar un festivo. Este año no he podido pagar la matrícula de Derecho para junio, tras sacar cuatro asignatu […]

