CONDENADOS A SER RESCATADOS POR LA UE DEL GOBIERNO SINIESTRO – Los Picapiedra ya preparan el tereno. ¡Que nos salven pronto los ‘hombres de negro’ de esta pesadilla zurda, por dios! / La Calviño ya habla de acudir al fondo europeo de rescate “en base al interés general de los españoles”

La vicepresidente Nadia Calviño deja abierta la puerta aunque insiste en que ahora mismo no es necesario recurrir al Mede.

“Tomaremos cualquier decisión sobre la base del interés general de los españoles para financieros de la manera más eficiente. El resto de debates no se corresponden con la realidad en la que estamos trabajando”. La ministra Nadia Calviño, experta técnica y que después de más de un año empieza a dominar el evasivo lenguaje de la política, no dice que sí ni que no a la pregunta que más le hacen estos días, la de si pedirá España acceso a las líneas de crédito precautorias del Mede, el Mecanismo de Estabilidad de la Eurozona. Pero sin decir nada, deja abiertas todas las opciones.

Esas líneas no son un rescate como los que el Mede concedió hace años a los países que tenía cerrado el acceso a los mercados. No implican ningún tipo de condicionalidad, salvo el destinar los fondos a “gastos sanitarios directos e indirectos”. Tienen unas condiciones muy ventajosas, con un tipo de interés de apenas el 0,015% (más un 0,25% de inicio) y plazos de vencimiento medio máximo de 10 años, con los que, según los cálculos del propio Mede, España podría ahorrarse hasta 2.000 millones de euros en intereses la próxima década si solicitara la cuantía máxima a disposición, un 2% del PIB, en torno a 25.000 millones de euros.

Sin embargo, ningún país da el primer paso. Hay estigma político, se puede convertir en un arma para la oposición, así que hay dudas. Calviño no dice que la puerta esté cerrada, valora positivamente que haya opciones por si hace falta, pero reitera una y otra vez que ahora mismo no hace falta porque España se financia barato, y la mejor prueba es la emisión de ayer de letras, que a 12 meses todavía tienen tipos negativos.

“Siempre es bueno tener alternativas de financiación en una situación presupuestaria como la actual,” ha dicho Calviño, que aunque valora “positivamente la creación de los instrumentos de financiación adaptados a las necesidades de esta crisis,” no contempla hacer uso del Mede por el momento.

La vicepresidenta ha afirmado que España se financia en los mercados actualmente “en condiciones muy beneficiosas” y que “hay que tener en cuenta no sólo el tipo de interés sino el conjunto de la cartera del Estado. Esto vamos a evaluar”, ha zanjado minutos antes de empezar una reunión del Eurogrupo y de la junta de Gobernadores del Mede en la que se discutirá sobre algunos flecos pendientes.

Otra línea de crédito que ya tiene vía libre es Sure, el mecanismo que la Comisión Europea puso en marcha para dar a apoyo a países que, como España, han tenido que hacer uso de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para mantener a los trabajadores en sus puestos. “Hemos apoyado desde el primer momento la creación de este instrumento,” ha explicado la vicepresidenta, que ha confirmado que la intención del gobierno es de hacer uso del mismo para pagar los costes de los ERTE puesto en marcha para “mitigar el impacto negativo para el empleo” de las medidas de confinamiento.

Las diferencias entre el Sure y las líneas del Mede no son muy grandes. En ambos casos una institución europea acude a los mercados y luego presta a los países sin condicionalidad estricta. Pero el hecho de que en este caso vaya a ser la Comisión o que vecinos como Francia hayan mostrado su intención de acudir también, hace mucho más llevadera la decisión.

Las cantidades, en todo caso, no bastan para cubrir las necesidades de todos. Aunque la Comisión planea conseguir hasta 100.000 millones de euros, hay un límite para que los tres países más afectados (y España seguramente fuera uno de ellos) no acaparen más de 60.000. Con un tercio de eso, España podría abonar con intereses más bajos que los del mercado apenas un par de meses de gastos de ERTE. España ha presionado para hacer posible que el instrumento estuviera en marcha no más tarde del 1 de junio, lo cual está más cerca ahora, sólo a la espera de que los países aporten sus contribuciones

CON CUARENTENA Y SIN NOTIFICACIÓN SOBRE NISSAN

La ministra se ha pronunciado también sobre temas delicados de la semana. La decisión sobre la cuarentena a quienes vengan del exterior, que ha defendido. El anuncio de Nissan de cerrar su planta de Barcelona, para la que apunta “no tener constancia de una notificación oficial”, por lo menos en su Ministerio. Y la aparente decisión de Francia de forzar que las empresas que quieren acceder a ayudar públicas tendrán que repatriar parte de la producción, lo que afectaría al sector automovilístico aún más. Y que difícilmente es compatible con las normas comunitarias y su espíritu.

“Es imprescindible proteger el buen funcionamiento del mercado interior y los principios que guían la UE, así como las normas de competencia y mercado interior que impiden discriminación entre productores. Es un principio básico que debemos seguir protegiendo para salir juntos de la crisis y no haya mayor divergencia. No voy a comentar nada más hasta que tenga ocasión de ver en detalle qué se plantea y si puede haber algún tipo de malentendido.”, ha cerrado provisionalmente.

La cuestión del Mercado Interior y las diferencias entre países es algo que hoy va a abordar el Eurogrupo. Más del 50% de las ayudas de Estado extraordinarias aprobadas por la UE (un total de casi 2 billones de euros) las ha movilizado Alemania. El porcentaje español ronda el 2%.

Hay tres mantras que se han repetido sin parar en las semanas que siguieron el estallido de la crisis del coronavirus en Europa. La crisis sanitaria vendrá acompañada de un impacto económico sin precedentes; situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias; y lo que está en juego en esta crisis, y esto no es nuevo, es el futuro de Europa.

Y la piedra angular de la economía europea, más allá de la Unión Económica y Monetaria, es el Mercado Único. Como ya pasara durante la crisis financiera con la Eurozona, que expuso las vergüenzas de una Unión incompleta, el mercado interior ha sido la gran víctima del brote de la Covid-19 en Europa.

Las estrictas reglas de competencia de la UE tienen por objetivo garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas del bloque. La decisión de la Comisión Europea de relajarlas en marzo de este año para permitir a los estados respaldar sus economías ha puesto este sistema en juego. No todos los países tienen el mismo espacio fiscal para inyectar capital a sus empresas. Por eso la puesta en marcha de un instrumento de recuperación es clave para países como Italia, Francia o España, más afectados por la crisis y con menos margen de maniobra.

“Nuestra preocupación desde el primer momento ha sido la de proteger el buen funcionamiento del Mercado Interior y un buen marco de funcionamiento para todas las empresas europeas,” ha explicado Calviño. La vicepresidenta ha insistido sin embargo que para España es clave asegurarse en este sentido “de que no va a haber una diferencia de trato” entre empresas. La Comisión informará a los ministros de finanzas estar tarde sobre el funcionamiento de este marco temporal: “Espero que con estas explicaciones quede claro su compromiso con el Mercado Interior y el marco de competencia.”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, desveló algunas de las claves el pasado miércoles durante un debate en el Parlamento Europeo aunque no presentará el paquete hasta el próximo 27 de mayo. El instrumento irá ligado al presupuesto plurianual de la UE que expira en diciembre de este año y en cuyo borrador trabaja también el ejecutivo. Von der Leyen plantea pedir préstamos en los mercados usando contribuciones de los estados miembros como garantía. La política de cohesión -cuyo objetivo es reducir las desigualdades territoriales en la UE- y el apoyo al sector privado -incluido un fondo especial para aportar liquidez a empresas- serán los pilares fundamentales del paquete, que aún está por detallar.

Aunque a Calviño no le preocupa el retraso, siempre y cuando el acuerdo sea rápido, ha insistido en la necesidad de equilibrar el acceso a estos fondos a través de préstamos y transferencias, un punto controvertido para muchos estados miembros.

