El coronavirus deja ya 37.370 muertos en España, 123 más en el último día

El coronavirus deja ya 37.370 muertos en España. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, sigue sin recoger la verdadera magnitud de la pandemia, e informa de 26.744 fallecidos, ya que no incluye las cifras totales de la Comunidad de Madrid y Cataluña. Esto supone un incremento de 123 fallecidos en el último día, según los datos oficiales de Sanidad.

En la Comunidad de Madrid se han notificado hasta el momento 13.704 fallecidos, según datos de Sanidad Mortuoria en base a las defunciones con sospecha o con confirmación de Covid-19. De ellas, 8.404 tuvieron lugar en hospitales, 4.438 en centros sociosanitarios, 838 en domicilios y 24 en «otros lugares» que no se precisa.

Por su parte, en Cataluña las funerarias han registrado hasta este domingo 11.160 muertes con coronavirus: 3.309 en residencias, 149 en centros sociosanitarios, 612 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información.

El comunicado de la Consellería de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

Además, Sanidad informa de 227.436 casos confirmados mediante PCR, con un incremento de 373 con respecto al día anterior. Sin embargo, esa cifra no incluye los positivos por test de anticuerpos, que elevan el dato hasta los 268.143.

Fase 1

El 51% de la población española se encuentra desde esta lunes en la fase 1 del plan de desconfinamiento. Seis han sido las comunidades autónomas a las que Sanidad no ha autorizado el pase en su totalidad a esta fase: Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía. No obstante, salvo Madrid, el resto sí tiene algunas provincias o áreas sanitarias que han podido pasar de fase.

Las provincias que están en esta fase disponen de más libertad de movimientos: se permiten las reuniones de un máximo de 10 personas, siempre y cuando se respeten las medidas de prevención, de higiene de manos y de distanciamiento interpersonal.

Además, están autorizadas las visitas a domicilios de familiares o amigos en la misma provincia. También se podrá ir a una segunda residencia, también en la misma provincia en la que se reside. Este punto ha sido motivo de contradicciones en el Gobierno. También abrirán, bajo ciertas condiciones, algunos establecimientos. Se permitirán las terrazas al aire libre, con la mitad de aforo.

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, avanzó este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere mantener el estado de alarma en tanto no se produzca «la vuelta a la nueva normalidad» o hasta que deje ser necesario limitar la movilidad de los ciudadanos. Montero ha defendido que es el instrumento legal «más garantista» que tiene la Constitución, pese a que el estado de alarma no avala la suspensión de derechos fundamentales.

En rueda de prensa en La Moncloa, tras la reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos, Montero destacó que «el estado de alarma es un mecanismo que es necesario para hacer el ejercicio de la restricción de los derechos de los ciudadanos».

«Por eso no es un instrumento caprichoso y no es vocación del Gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que todo el trabajo realizado previamente no se tire por tierra», añadió.

De acuerdo al plan de desconfinamiento aprobado por el Gobierno, la libre movilidad no será total hasta que todas las áreas territoriales alcancen esa última fase de «nueva normalidad», ya que hasta ese momento seguirá estando prohibido desplazarse entre áreas que no haya llegado hasta esa última etapa. Esa «nueva normalidad» podría no ser efectiva en todas las regiones hasta finales de junio según las previsiones anunciadas por el Gobierno cuando explicó la aplicación de las cuatro fases de desescalada.

