COMENTARIO Caída histórica del PIB. Prepárense para un rescate infernal de Europa (y eso, en el mejor de los casos)

El dato de abril va a ser catastrófico, y porque no se me ocurre una palabra más grave. No sé cómo vamos a salir de ésta. Pedir el Mede no va a ser tan sencillo, cuando se intervinieron Grecia y Portugal los países aportadores tenían cuentas saneadas. Ahora están también muy afectados por el covid. No se sabe si va a haber dinero, y si lo hay, nos impondrán unas condiciones infernales. La gestión del gobierno es nefasta, de nuevo nos dejan arruinados.

Lo peor del dato no es la caída del PIB por el virus, lo peor y más preocupante es que desde enero el crecimiento ha sido casi cero. Menudos los gestores psicópatas, no crecimos nada con el déficit disparándose, para imaginarse la que se nos viene encima.