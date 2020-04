TENDENCIAS TWITTER SOBRE LA SALIDA DE NIÑOS A LA CALLE: #irresponsables #subnormales y #ninos en la calle. Todo el verano encerrados muriéndonos de hambre a este paso

«Ya no es ayer». Ni retornará el ayer de antes del virus. El regreso es un autoengaño de los hombres. Cuyas vidas son sólo grumos de tiempo. Irreversible. Nadie regresa al punto de partida: regresan sus fantasías. Vivir en la fantasía pospone el choque con lo real. No digo que posponer no pueda consolarnos. Pero el consuelo es una droga adictiva. Acomodarse […]

Estos días he pensado en un hombre al que no llegué a conocer, padre de tres hijos y que abandonó a su mujer por una chica mucho más joven. Su esposa le sangró como merecen los cincuentones que no entienden su lugar, y su nuevo amor pronto le engañó, pero igualmente han sido padres. Este hombre podría haber sido yo. He pensado mucho en él, he pensado mucho e […]

