COMENTARIO: “Esta situación es insostenible, estamos en tiempo de descuento, nos jugamos llevar a la pobreza a millones de personas y dejar a miles de niños en situación de desnutrición, literalmente. Por tanto, hay que cambiar el rumbo. Si no saben, que dejen a las CCAA, que también son Estado, porque no lo pueden hacer peor. ¡Es imposible!”

Hace un mes me entrevistaban en una emisora de radio de Alicante con motivo de que se anunció un memorial de Skate, que organizará la diputación de Alicante, y cuando me preguntó la periodista si no me entristecía cada vez que se me recordaba a mi hijo Ignacio con motivo de algún acto en su honor le dije algo así como: “no, no me entristece, Ignacio murió, m […]

No me he puesto enferma, no he tenido ni tengo fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta, diarrea.... Tampoco he enfermado de las cosas de toda la vida, gracias a Dios. Pero me duele el corazón. Me duele el dolor de mis amigos que han perdido a sus padres, hermanos, abuelos, amigos. Me duele más que antes, cuando habrían tenido la oportunidad de acompañ […]

