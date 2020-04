¿ESTÁ PASANDO Y NOS LO OCULTAN? COMENTARIOS EN TWITTER – Sobre el Covid-19 y las cifras reales de fallecidos

Ocultar en España 15.000 cadáveres con sus ataúdes en las televisiones vale 15 millones de €. Y se pagan con la cuota de autónomos de Marzo. Es un cambio de régimen. Es una dictadura.

Lo registran como muerte por otras causas, neumonía atípica, neumonía infecciosa bilateral, sepsis aguda, schock hipovolémico…….lo están ya escondiendo.

No dejan acceder a los datos del Registro Civil de Madrid pero ya os lo digo yo. La causa en los certificados de fallecimientos, entre otros, alrededor de un 50% son por “neumonía”, y el otro 50% por “coronavirus”. Las cifras oficiales que están dando no son reales. Ni por asomo.

No digo que se falseen los datos. Pero, obviamente, no son datos reales, ya sea porque no a todos se les hace la prueba o… No quiero ser mal pensado. Pero que suba una barbaridad la cifra de muertos por “neumonía” no es normal. La causa de muchos de ellos es por “coronavirus”.