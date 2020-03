Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es economista jefe de Tressis y colabora con el Partido Popular como secretario de Economía, pero puntualiza en esta entrevista telefónica con EL MUNDO que las opiniones que expone son personales.

¿Cuándo se podrá recuperar la economía española?

Los datos que estamos conformando con analistas independientes son de un escenario central en forma de «ele» desgraciadamente. Va a ser muy difícil que se recupere al menos un 40% del Producto Interior Bruto de España a los niveles previos de la crisis. La industria aerospacial, los componentes para el automóvil y todo lo que tiene que ver con turismo y entretenimiento es prácticamente imposible que vuelva a los niveles a los que estaba. Las actitudes de consumo van a cambiar radicalmente, así que sectores que lideraron el crecimiento en 2019, porque la industria manufacturera era muy pobre van a sufrir…

¿Cuál será el impacto?

Las estimaciones de analistas independientes que no tienen que ser, digamos, diplomáticos como los bancos de inversión nos están mostrando que la economía puede tener una caída de entre el 8 y el 10% este año, la que más en la Eurozona junto a Italia aunque las medidas que está tomando el Gobierno empeoran cada día el escenario. El déficit público puede alcanzar el 20%.

¿No habrá recuperación en uve como dice el Gobierno?

No es el escenario base. Cuando se recupere el crecimiento será cero o de hasta el 2% en 2021. El desplome va a ser de tal magnitud en inversión, consumo, exportaciones e importaciones que ni el gasto público lo va a levantar. Da igual si al final el crecimiento no es cero, sino del 2%, porque son calorías vacías, si hay crecimiento vendrá del gasto público vía endeudamiento.

¿Y el paro?

España va a aumentar el desempleo mucho más que en otros países y con ramificaciones a más largo plazo, porque aquí el problema es que no despiden empresas que siguen, sino que desaparecen. Ninguna de las medidas del Gobierno van orientadas a combatir eso. El Gobierno afronta un problema sanitario cerrando el corazón de la economía.

¿Qué tasa de paro se alcanzará?

Habrá entre uno y dos millones de parados por encima de los que resulten de la Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. En este escenario, la tasa de paro llegará al 35% de paro y eso con cálculos benignos con los ERTEs. Si se mantiene esta situación, habrá un cese de actividad en 900.000 empresas que no tienen exención de impuestos. Son 900.000 empresas que así no llegarán a 2021. Eso va a llevar a un desempleo enorme que en un país en que ya estaba ralentizada la creación de empleo.

Hay informes de Goldman Sachs y otros bancos de inversión más optimistas…

Sí. Apuestan que en 2021 esto irá para arriba y hacen estimaciones más cercanas a lo que hace el resto del mundo, pero no están teniendo en cuenta las medidas que está tomando el Gobierno español tan separado de las de Dinamarca o Corea

¿Qué opina de los sucesivos planes de choque del Gobierno?

Cuanto más tarde se dé cuenta el Gobierno -y tiene ahí un problema con su ala radical- de que el escenario base es una recuperación en «ele» y que se debe fijar como una prioridad salvar el tejido productivo, mayor será el escollo. España e Italia se han encontrado con una crisis sanitaria consecuencia de falta de previsión y de medidas rápidas y han añadido un parón total de la economía. Así que a la crisis sanitaria actual se puede añadir un problema social mucho más grande a largo plazo.

Hay barones del PP que defienden el cierre total…

El Gobierno debe dar protocolos y equipamiento sanitario a las empresas para que ellas gestionen las cadenas de suministro garantizando la seguridad y evitando un colapso social de largo plazo en regiones donde las pymes no tienen ni un mes de caja para sobrevivir.

¿No funcionará dar avales por hasta 100.000 millones?

El plan de avales no significa nada. No es una cuestión de endeudarte para pagar impuestos en septiembre, porque en septiembre no se va a existir. El impacto es desproporcionadamente negativo cuanto más tiempo pasa. La media de lo que tienen las empresas en caja no llega a 50 días. El plan es que la pyme vaya a pedir un préstamo para pagar los impuestos ahora con el local en alquiler y el negocio sin vender nada. ¿Cómo va a pedir un préstamo? El Gobierno ignora además la debilidad del sector bancario. Es clave.

El Estado cubrirá el 80% del aval y la banca el 20%…

Pero el sector bancario se encuentra con tres problemas en cadena. El primero, un aumento del riesgo de los créditos de difícil cobro de los clientes que ya tiene. El segundo, un dominó de créditos de difícil cobro en países emergentes que iban bien hasta ahora. Y el tercero, la financiación del sector público. El problema es la falta de margen para afrontar más financiación. A las grandes empresas la banca no les va a quitar el crédito por el desplome de la actividad, pero no va a tener para prestar a los que ofrecen al banco su trabajo y buena voluntad. Es duro, pero van a caer como moscas las pymes y autónomos que han hecho sus deberes. No tienen deuda ni activos, pero afrontan cero ventas.

Entonces ¿en qué debería consistir el plan de choque para paliar la recesión?

El Estado tiene liquidez y además cuenta con una relajación fiscal en Bruselas que debe utilizar para proteger el tejido productivo que es el que crea empleo.

Yo actuaría en tres frentes. Por un lado, hay que cercenar todo gasto público inútil que es mucho y no genera actividad. En segundo lugar, hay que exonerar de impuestos a la actividad económica y el empleo de las empresas mientras dure la crisis. Y tercero hay que eliminar los avales, porque no solucionan nada. Lo que hay que hacer es proveer de líneas de liquidez sin recurso -por tanto no como préstamo- a las empresas para que no mueran por capital circulante durante la crisis.

Eso de vaya usted al banco a que le dén un préstamo y ya le avalaré yo una parte no funciona. Lo que hay que hacer es pedir al banco que pregunte las necesidades de liquidez de cada empresa y cubrirlas con una línea sin recurso garantizada por el Estado. Sería más barato y eficaz que los avales.

¿Será solución convencer a la UE de eurobonos?

Otro error. El Gobierno parte de la base de que se puede aumentar la emisión de deuda en la UE de forma ilimitada, pero es falso. Alemania también va a tener su problemas ahora. Y ya vivimos en 2009 decir aquéllo de que gastaremos lo que tengamos que gastar y aún no hemos recuperado todas las empresas destruidas desde entonces.

¿Una lección de esta crisis es que el Gobierno del PP hizo demasiados recortes en Sanidad como dice Pedro Sánchez?

Esta crisis no ha sido de falta de gasto sino de mala gestión y prevención. El PP aumentó el gasto público sanitario desde 71.667 millones en 2011 a 75.435 millones en 2018. Observemos a Corea del Sur, es más grande que España y su gasto público representa el 30% del PIB, frente al 41% en España y ha registrado menos fallecidos e infectados. No es un tema de gasto.

