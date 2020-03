«El charlatán de la Moncloa» (artículo censurado al escritor Alfonso Ussía en La Razón) – Publicado en Alerta Digital

Sánchez no se atreve a enfrentarse a una rueda de prensa abierta, libre y sin censuras en las preguntas. Es un timador. El pasado martes habló – mejor escrito, leyó-, durante una hora para no decir nada, y terminada su lectura, un hombre muy respetuoso, le formuló cuatro cariñosas preguntas cuyas respuestas ya tenía preparadas. El periodismo también es culpable. Se confirma, que aprovechando el barullo y la paralización de la ciudadanía en sus encierros domésticos, Sánchez ha ratificado al comunista bolivariano Iglesias en la Comisión del CNI. Me decepcionó que Casado se olvidara de semejante barbaridad. Esa designación supera con creces el calificativo de traición, pero al español confinado esos detallitos no le preocupan, de momento.

Si ya quedó mal Sánchez leyendo su homilía y respondiendo a las preguntas elegidas de cuatro amiguetes, ya me dirán lo que hubiese ocurrido si los periodistas que asistieron a la prédica verborreica de Sánchez hubieran sido profesionales libres. -¿Por qué admitió usted que uno de sus vicepresidentes en cuarentena, se sentara a su lado en un Consejo de Ministros? ¿Por qué no tuvo usted la firmeza cívica de obligarle a abandonar la mesa? ¿Relaciona usted el contagio del coronavirus de su esposa y la compañera de Iglesias con la manifestación feminista del 8 de marzo? ¿Ha leído las conclusiones de la OMS y de una buena parte de los dirigentes europeos que consideran una barbaridad haber permitido esa concentración? ¿Fue el vicepresidente Iglesias el que le coaccionó para actuar con tan demostrada irresponsabilidad y cobardía? ¿Sabía ya, cuando autorizó semejante gamberrada infecciosa que pocas horas más tarde declararía el Estado de Alerta? ¿Dónde están esos 200.000 millones de euros de los que usted presume? ¿Ha iniciado su reparto, o está a la espera de reunirlos? ¿Por qué ordenó en su momento, a principios de su mandato, el desmantelamiento del hospital de campaña más avanzado del mundo diseñado y construido por el Cuerpo de Sanidad Militar? ¿Relaciona usted el lamentable contagio de su esposa con su asistencia a la manifestación y los besos que intercambió con la ministra de Igualdad, la gran promotora de la farsa? ¿Confía usted en la creciente mansedumbre de los españoles durante su confinamiento hogareño, o teme que finalizada la cuarentena, actúen judicialmente contra ustedes por su insuperable incompetencia, sus mentiras, sus ocultamientos y sus desvergüenzas en la gobernación de España? ¿Recibió en su momento los informes científicos que le advertían de una propagación masiva del virus si no se adoptaban las medidas necesarias para impedirla? Y por último, señor Sánchez.

Como Presidente del Gobierno de una Estado democrático y libre, al menos hasta su llegada al poder, ¿por qué impide la presencia y las preguntas de los periodistas independientes, tal como hicieron sus predecesores, incluido el calamitoso y nefasto Rodríguez-Zapatero? ¿Se trata de una consigna soviética de Podemos? Y perdón, porque la última nunca es la última. ¿Por qué sigue bajándose los pantalones, y posteriormente los calzoncillos, y después de ello mostrándoles el culo a los separatistas catalanes para que le propinen una patada en el trasero de todos los españoles?

Gracias, señor, Sánchez. Le deseamos una feliz estancia en su hogar, y una pronta comparecencia, acompañado de su cómplice antiprofiláctico ante el Tribunal Supremo. Creo que haría usted bien en saber que su vicepresidente en cuarentena que se salta la cuarentena, y cuya compañera padece de la pandemia, llevó a la manifestación a una niña de pocos meses de edad, lo cual es de esperar que se le antoje como una imprudencia establecida en los ámbitos del delito contra los menores.

Una hora de cotorra y cuatro preguntas preparadas. Para mí, que el periodismo libre haría bien en sentirse avergonzado. No está España para saberse gobernada por Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón o los inspectores de policía de los libros de Tintín, Dupont o Dupond. ¡Qué tediosos y afectados botarates! Le preguntaron en una rueda de prensa libre, en la Casa Blanca, al Presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson el motivo de su reafirmación en el cargo de Director del FBI del nada popular J.Edgar Hoover. Y Johnson, que no tenía la respuesta preparada respondió con lozana frescura y sinceridad. «Es mejor tener a ese individuo dentro de mi tienda y meando hacia afuera, que fuera de mi tienda y meando hacia dentro».

El problema de los españoles no se soluciona buscando la bondad o maldad de elegir bien el destino de la micción. Los españoles tenemos a dos individuos, socios de Gobierno, que están en la azotea haciendo pis hacia abajo, allá donde nos encontramos todos, y sin boina.

No obstante, uno confía en una reacción ciudadana cuando se abran las puertas de nuestras casas y las voces de la indignación puedan ser oídas. Y las empresas que presumen de periodismo libre, que se lo miren o dejen de enviar a sus profesionales a una representación teatral.

De profanar a Franco como revancha definitiva a sufrir en carnes propias el zarpazo de una enfermedad que ellos torpemente han extendido.

Comentarios

Gus

Sánchez e Iglesias son los nuevos genocidas del siglo XXI. De Iglesias no me extraña porque es ferviente admirador de Stalin. Sánchez quiero bienpensar que es un anormal profundo facilmente influenciable. Espero que algún día alguien los juzgue y cumplan larga condena.

2 Responder25/03/2020 19:35

Poch

No me extraña nada que Marhuendis no haya permitido publicar este valiente, claro, sincero y enfático artículo, conociéndole. Mis felicitaciones al autor, ha dado en el clavo una vez más.

1 Responder25/03/2020 19:44

Agapito el viejo

Se que son lo periodistas lo que tienen que sacarle las palabras a este impresetable presidente con sacacorchos,y aun asi no lo consigue por la prepotencia con la actua en todas sus comparececias. Pero son los muertos y los que se debaten en las camas de hospital entre la vida y la muerte los que exigen y reclaman con más fuerza que sus verdugos den la cara y dejen de mentir a los españoles.España está obligada a sentarlos en el banquillo, donde tendrán que rendir cuentas de sus actos y pagar por lo que han hecho.

0 Responder25/03/2020 19:47

vfabgar

No hay mas preguntas, Señoría!

Es una pérdida de tiempo y de dinero un juicio… Estos criminales son escoria infecta y solo merecen la ira y la justicia popular.

¿El Grupo Planeta también se apunta a la fiesta globalista? Ayer solicité la baja de la cuenta de Casa del libro.

Buenas tardes.

11 Responder25/03/2020 16:05

Eugenio

Hay más preguntas:

¿Sabe Vd. que diversas personas fuera del circuito de la medicina oficial que dicen que el DIÓXIDO DE CLORO podría ayudar en el tema del coronavirus?

¿Sabe Vd. que están siendo perseguidos?

¿Sabe Vd. si los sustitutos del exfiscal Mena y su brazo ejecutor Ruíz están detrás de esta persecución?

¿Es ineficaz el DIÓXIDO DE CLORO?¿Porqué no se prueba?

¿Las 1000 denuncias de más de 1100 asesinatos del EXPEDIENTE ROYUELA son tan falsas como el DIÓXIDO DE CLORO?

8 Responder25/03/2020 16:22

OLIMPIA34

ESTE IGNORANTE, ES ADEMÁS DE TODO LO QUE ESTÁ DEMOSTRANDO DE TRAICIÓN Y SOMETIMIENTO A LOS COMUNISTAS Y SEPARATISTAS ES UN PRESIDENTE ILEGAL E ILEGÍTIMO, PORQUE NO ES VERDAD QUE GANARA LAS ELECIONES PORQUE HUBO TODO UN GRAN PUCHERAZO AMAÑADO POR TEZANOS Y COMPAÑIA UTILIZANDO UNA MÁQUINA INDRA QUE DA LOS VOTOS FALSOS QUE ANTES HAN ORDENADO INTRODUCIR LOS AUTORES DEL AMAÑO . EL 10 DE NOV, NINGÚN PARTIDO TENÍ LOS VOTOS QUE SALIERON. SE NIEGAN A DAR LAS ACTAS A LA ASOCIACIÓN QUE SE HA CREADO PARA QUE LAS ELECCIONES SEAN LIMPIAS QUE SE LLAMA «ELECCIONES TRANSPARENTES»!

6 Responder25/03/2020 16:47

Juan Fernandez

La censura de un articulo asi demuestra mas alla de toda duda razonable o irracional que nuestro pais es ya una dictadura comunista como Cuba o Venezuela.

2 Responder25/03/2020 18:20

templario

Yo mismo le escribí reprochándole que dejara a, Iglesias, saltarse la cuarentena cuando les da la gana, y preguntándole por el material medico que dice hace días este comprado pero que no aparece por ningún lado. Me contentaron con el escrito comparado con la hoja de un periódico, pero ni una respuesta a mis preguntas.

Responder25/03/2020 18:35

Salva

Que este botarate y su cuchipandi «disfruten» cuanto puedan…que cuando esto acabe,los tribunales y las urnas le pasaran la factura

Responder25/03/2020

luchador

Magistral articulo. Sanchez no solo es el charlatan de Moncloa…yo le definiria como el arlequin patetico que lloriquea y gesticula como una marioneta inerte.

El pueblo español en esta ocasion NO DEBE OLVIDAR lo que no han hecho todo aquello que podian haber evitado y no lo hicieron…quiza no fue por desidia…seria entonces algo aterrador.

Responder25/03/2020 19:04

Pedro

Este tipo cada día me recuerda más a MADURO, incluso fisicamente.

Ya solo falta que haga un programa, de varias horas de duración, que podríamos llamar VAMOS A CONTAR MENTIRAS, o ALO PRESIDENTE, como en Venezuela, y de inserción obligatoria en todas las televisiones, emisoras de radio y diarios en papel subvencionados y mantenidos con dinero público, ES DECIR, EN TODOS.